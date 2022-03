10 опасни симптома, които издават, че спазвате неподходящата диета

Диетата влияе на тялото ви много повече, отколкото предполагате. Това, което ядем, оказва влияние не само върху обиколката на талията, но и върху почти всяка функция на нашия организъм - от производителността, до паметта и дори до цвета на кожата.

Тези 10 симптома издават, че диетата ви не е подходяща за вас и тялото ви изпитва критичен недостиг на важни вещества. Ако при вас са налични само някои от тях, това означава, че трябва незабавно да промените начина си на хранене.

1. Газове и подуване на корема

Това е един от най-честите признаци, че диетата ви не е подходяща за вас.

2. Запек

Постоянните проблеми от този вид показват, че вашата диета е с критично ниско съдържание на фибри. Именно те регулират дейността на храносмилателната система.

Добавете бобови растения, овесени ядки и пълнозърнести храни към менюто си. Те са с високо съдържание на естествени фибри, които поддържат нормалната функция на червата.

3. Постоянно чувство на глад

Не, не мислете, че това е нормално. Ако постоянно изпитвате глад, със сигурност това не е начинът да се сдобиете с мечтаната фигура. Но със сигурност това е най-прекият път към бавния метаболизъм и йо-йо ефекта, при който загубените килограми бързо ще се върнат.

Постоянният глад е сигнал, че тялото ви не получава всички хранителни вещества, от които се нуждае.

4. Лошо настроение

Постоянната раздразнителност и лошото настроение могат да показват, че нивото на кръвната ви захар е под нормата. Ако постоянно се чувствате унили и недоволни от всичко, може да се наложи да добавите повече въглехидрати към диетата си – те нормализират нивата на глюкозата и също така помагат на тялото да синтезира серотонин.

5. Постоянна умора

Друг важен признак на неподходящата и дори опасна диета е постоянното чувство на умора. Това показва, че тялото ви не получава всички необходими хранителни вещества.

6. Постоянно усещане за студ

Според проучване, публикувано в Journal of the American College of Nutrition, диетите с ниско съдържание на въглехидрати могат да повлияят негативно на щитовидната жлеза. Именно тя регулира телесната температура.

Ако ви е постоянно студено, добавете сложни въглехидрати към вашата диета. Ако това не помогне, консултирайте се с ендокринолог.

7. Проблеми с кожата

Акнето и бръчките са двата основни признака на небалансирана диета. Витамин А играе критична роля в регулирането на производството на ретиноиди и липсата му може да доведе до суха коса и чупливи нокти.

8. Депресия

Постоянният дефицит в диетата на витамини, минерали и/или омега-3 мастни киселини всъщност може да доведе до депресия и други психични заболявания. Ако се чувствате потиснати, депресирани, променете диетата си или поне добавете към менюто си повече храни, съдържащи здравословни мазнини – риба, авокадо, орехи.

9. Проблеми с паметта

Диетата оказва огромно влияние върху когнитивните ни способност. Ако доброволно се лишите от важни вещества и микроелементи, последствията могат да бъдат наистина опустошителни.

10. Постоянни настинки

Тялото ви няма достатъчно сили да устои на вируси и бактерии и вие постоянно се разболявате. Познато ли ви е това?

Лошата новина е, че вашата диета вероятно изтощава тялото ви твърде много и то не може да поддържа здрава имунна система.

По всяка вероятност изпитвате критичен недостиг на протеин - спешно добавете към менюто си месо, риба, млечни продукти и извара, както и пресни зеленчуци и свежи билки.

Важно: Статията е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар или диетолог!