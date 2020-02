25 безценни съвета за здраво сърце

Съвети за здраво сърце

1. Спрете пушенето

2. Съсредоточете се върху корема си

3. Игра между чаршафите

4. Изплетете шал

5. Оставете музиката да ви движи

6. Яжте риба

7. Смейте се на глас

8. Разтягайте се

9. Пийте умерено

10. Намалете солта

11. Движете се

12. Поддържайте кръвното налягане, захар и холестерол

13. Яжте шоколад

14. Вършете домакинска работа

15. Яжте ядки

16. Играйте си като дете

17. Терапия с домашни любимци

18. Намалете мазнините

19. Шофирайте

20. Отделете време за закуска

21. Използвайте стълбите

22. Пийте чай

23. Мийте зъбите си редовно

24. Разхождайте се

25. Стойте повече време на слънце

е двигателят на човешкото тяло – ако то не работи правилно, нито един орган няма да функционира нормално. Предлагаме ви полезни съвети, които ако следвате, ще имате по-здраво сърце.Има много стъпки, които можете да предприемете, за да защитите здравето и кръвоносните съдове. Избягването на тютюна е едно от най-добрите. Всъщност тютюнопушенето е един от най-рисковите фактори за сърдечни заболявания. Ако пушите или използвате други тютюневи изделия - това може да доведе до огромна промяна не само за сърцето ви, но и за цялостното ви здраве.Изследвания в списанието на Американския колеж по кардиология свързват излишната мазнина в корема с по-високо кръвно налягане и нездравословни нива на липидите в кръвта. Ако имате допълнителни мазнини около корема си, време е да отслабнете. Приемането на по-малко калории и упражненията могат да доведат до голяма промяна.Точно така, правенето на секс може да бъде полезно за сърцето ви. Сексуалната активност може да добави повече от просто удоволствие в живота ви. Може също да помогне за понижаване на кръвното налягане и риск от сърдечни заболявания. Изследване, публикувано в American Journal of CardiologyTrusted Source, показва, че по-ниската честота на сексуалната активност е свързана с по-високия процент на сърдечно-съдови заболявания.Ангажирайте ръцете си с работа, за да помогнете на ума си. Дейности като плетене, шиене могат да помогнат за облекчаване на стреса. Други релаксиращи хобита, като дървообработване, готвене или редене на пъзели, също могат да да са ви от полза, за да преодолеете стресовите дни.Независимо дали предпочитате румба, диско или бавна мелодия, танците създават чудесна тренировка за сърцето. Подобно на други кардио упражнения, танците повишават сърдечната честота и изпомпват белите дробове. Освен това изгарят до 200 калории или повече на час.Яденето на храна, богата на омега-3 мастни киселини, също може да помогне за предпазване от сърдечни заболявания. Много риби като сьомга, риба тон, сардини и херинга са богати източници на омега-3 мастни киселини. Опитайте се да ядете риба поне два пъти седмично. Ако се притеснявате от живак или други замърсители в рибата, може да сте спокойни, че полезните за сърцето ѝ ползи са много повече.Не само с емотиконки в имейли или публикации във Facebook. Смейте се на глас в ежедневието си! Независимо дали обичате да гледате забавни филми или да разменяте Изследвания показват, че смехът може да понижи хормоните на стреса, да намали възпалението в артериите ви и да повиши нивата на липопротеин с висока плътност (HLD), известен също като "добър холестерол."Йогата може да ви помогне да подобрите баланса, гъвкавостта и силата си, също така да се отпуснете и да облекчите стреса. Освен това йогата има потенциал да подобри здравето на сърцето. Според проучвания, публикувани в Journal of Evidence based ComplementaryAlternative MedicineTruted Source, йогата има потенциал да намали риска от сърдечно-съдови заболявания.Умерената консумация на алкохол може да ви помогне да повишите нивата на HDL или добрия холестерол. Освен това може да помогне за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и увреждане на артериите. Червеното вино има много ползи за сърцето ви. Това не означава, че трябва да пиете при всяко хранене. Ключът е да се пие алкохол само в умерени количества.Ако цялото население на САЩ намали средния си прием на сол до само половин чаена лъжичка на ден, това би намалило значително броя на хората, които умират от сърце всяка година, съобщават изследователи в New England Journal of Medicine. Авторите предполагат, че солта е един от водещите двигатели на нарастващите разходи за здравеопазване в Съединените щати. Преработените и приготвени в ресторанта храни са с особено високо съдържание на сол. Затова помислете два пъти преди да сложите сол в храната си.Колкото и да тежите, седенето за дълги периоди от време може да съкрати живота ви. Ако работите на бюро, не забравяйте да правите редовни почивки, за да се движите. Отидете на разходка в обедната си почивка и правете редовни упражнения в свободното си време.Поддържането на кръвното ви налягане, кръвната захар, холестерола и триглицеридите е важно за доброто здраве на сърцето. Научете оптималните нива за вашия пол и възрастова група. Направете стъпки, за да достигнете и поддържате тези нива. И не забравяйте да планирате редовни прегледи при вашия лекар.Тъмният шоколад не само е вкусен, но и съдържа здравословни за сърцето флавоноиди. Тези съединения помагат за намаляване на възпаленията и намаляват риска от сърдечни заболявания. Изяден с умереност, тъмният шоколад всъщност може да ви бъде полезен. Следващият път когато ви се прияде сладко - купете си тъмен шоколад.Чистенето на печката или бърсането на пода може да не са толкова привлекателни, но тези дейности и друга домакинска работа всъщност са полезни. Те ще дадат на сърцето ви малко тренировка, като същевременно изгаряте калории. Пуснете любимата си музика и с усмивка на лице вършете домакинската си работа.Бадемите, орехите, и други печени или сурови ядки доставят мощен удар от здравословни мазнини, протеини и фибри. Включването им в диетата ви може да помогне за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Все пак не прекалявайте с количеството. Въпреки че ядките са пълни със здравословни неща, те също са с високо съдържание на калории.Детски игри не трябва да са скучни. Позволете на вашето вътрешно дете да поеме водеща роля, като се наслаждавате да карате ролкови кънки, да играете боулинг или да се "стреляте" с лазери. Може да се забавлявате като дете, докато изгаряте калории и давате на сърцето си тренировка.Нашите домашни любимци предлагат повече от добра компания и безусловна любов. Те също така осигуряват многобройни ползи за здравето. Изследвания, докладвани от Националните здравни институти (NIH), сочат, че притежаването на домашен любимец може да помогне за подобряване на работата на сърцето и белите дробове.Намаляването на приема на наситени мазнини до не повече от 7 процента от дневните ви калории може да намали риска от сърдечни заболявания. Ако обикновено не четете етикетите за хранене, помислете да започнете днес. Прегледайте какво ядете и избягвайте храни с високо съдържание на наситени мазнини.Оставете мобилния си телефон, качете се в колата и се насладете на вашето време. Елиминирането на стреса по време на шофиране може да помогне за понижаване на кръвното налягане и нивата на стрес. Това е нещо, което сърдечно-съдовата система ще оцени.Първото хранене за деня е много важно. Консумирането на питателна закуска всеки ден ще ви помогне да живеете здравословно.Нашите предложения за здравословна закуска са:Упражнението е от съществено значение за доброто здраве на сърцето. Ползвайте стълбите вместо асансьора. Паркирайте от другата страна на паркинга. Ходете до бюрото на колегата, за да говорите, вместо да му пишете по имейл. Играйте с кучето или децата си в парка, вместо просто да ги наблюдавате. Всяко движение е важно.Не е необходима магия, за да си приготвите чаша зелен или черен чай. Пиенето на една до три чаши чай на ден може да помогне за намаляване на риска от сърдечни проблеми.Добрата хигиена на устната кухина прави повече от това да поддържа зъбите ви бели и блестящи. Някои изследвания сочат, че бактериите, които причиняват заболяване на венците, също могат да повишат риска от сърдечни заболявания. Следващият път когато се почувствате претоварени, раздразнени или ядосани излезте навън и се разходете. Дори пет минути разходка може да ви помогнат да изчистите главата си и да намалите нивата на стрес, което е добре за вашето здраве. Ходенето по половин час на ден е отлично за вашето физическо и психическо здраве.Слънцето може да е полезно за сърцето ви, както и за настроението ви. Повече време, прекарано на слънце, ще ви помогнат да намалите хроничния стрес, тревожност и гняв, които могат да повишат риска от сърдечни заболявания и инсулт. Разбира се, бъдете умни, защото прекаляването със слънчевите лъчи е опасно за вашето здраве.