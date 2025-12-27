Да кажем ЧАО на високото кръвно в ДОМАШНИ УСЛОВИЯ - ето хитри идеи

Повишеното кръвно налягане не задължително прави видими симптомите си. И в повечето случаи си нямаме идея, че си имаме вземане-даване с него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишените му стойности и стават жертви на много болезнени усещания. Но факт е, че по-голямата част могат да не узнаят години наред, че страдат от него. Докторите при всеки случай ни убеждават да го държим под око внимателно, но в ежедневието общо взето не се получава по този начин - щом се чувстваш отлично, не не може да ти дойде на ума, че си развил проблем със кръвното налягане.

Да пострадаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Неблагоприятните фактори са по-високо тегло, занулена физическа активност, прекалено калорийна диета, димящи цигари, ежедневни прекалявания с алкохола, нервно напрежение, диабет, развиване на хронични болести и нерядко генетична обусловеност. Общо взето като се превиши 45-46 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има редовни хипертоници, за които е много важно да поглъщат предписани хапчета. Ала повечето от хората са от типа, които правят кризи неочаквано и рядко. Към които и да принадлежите обаче е препоръчително да разбирате кои са скритите трикове, които ще ви дадат предимство да понижите кръвното за недълго време. И то в стаята. Тези малки тайни не отменят медицинската работа, но могат изключително нужни в най-напечения етап. Важно е впрочем да ги направите част от дневния си режим, понеже те са много добри и при голям брой здравни беди.

• Айрянът с канела е класика

Канелата ,тази невероятно подправка, е прекрасна и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва невероятно полезни за организма лечебни качества. Понижава напрежението върху нервите и доказано има благоприятстващ кръвното налягане. Ето нещо бързо и ефективно. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Подобна освежаваща напитка има ефект почти веднага.

• Повече чесън

В домашната аптека, чесънът е известен с толкова много предимства, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е познат като един от най-класическите природни антибиотици. Сваля високото кръвно, избавя от бедите с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново е във ваш плюс. Обезателно обаче го приемайте суров.

• Моментална помощ

Съществува един важен трик, който бихте могли да вкарате в употреба. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това нещо се прави 8-10 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. При нужда и там е хубаво да проведете разтриване.

• Този чай е задължителен

Ако съществува билка, която да е естествен съюзник в битката против високото кръвно налягане, това непременно е хубавата отвара от каркаде. Това е един от изумителните домашни прийоми за сваляне на вашето кръвно. Впрочем, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който влияе на нервите, има и ролята на антидепресант. Знае се, че повдига здраво имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Техника за дишане

Знае се, че когато сме под влиянието на по-висок стрес, ние въздишаме. Затова в началото отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да го направите правилно бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте на това ниско ниво за още четири секунди. И повтаряйте техниката. Дишайте по този начин в рамките на 4-5 минути, а може и повече. Така се засилва притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява.

• Студен компрес с хладка вода

Тук са от полза два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за няколко минути и може да забележите добър ефект. Другата ефикасна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Имайте го обаче предвид - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладничка.

• Чай номер две на помощ

Ментовият чай действа много добре на нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на ролята му да изпитате голямо облекчение.

• Най-добрият масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, се помолете да ви напражи хубав масаж. Ключовите места са местата на тила. От първостепенна важност е и масажът на раменете, който да преминава с пръстите надолу към лопатките.

• Народното биле

Дойде време и за нещо особено полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две супени лъжици сухи листа от коприва с сто-двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Приемаме по една чаша от този лечебен микс при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко предложено досега върши перфектна работа в изненадващите ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да разгледате този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги включите в ежедневието ви правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Дайте си сметка за излишното тегло. Всеки килограм отслабване ще е ход напред в битката с високото кръвно.

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Спокойни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Намерете време за поне 10-20 минути на ден за тези физически занимания.

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Изобщо обмислете диетата си, дайте си сметка кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Приготвайте нещо за хапване у дома.

- Няма защо да спестяваме факта, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Таванът всъщност е не повече от бира на ден или най-много чашка вино. Ако преминете тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 3-5 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Непрекъснатият стрес е един от класическите фактори. Направете всичко възможно да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте уравновесени.

Използвайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!