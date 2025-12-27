Лайфстайл:

3 десетилетия хегемония: Лионел Меси държи уникален рекорд, който звучи невъзможен

Лионел Меси е определян от мнозина за най-великия футболист на всички времена. И с основание, тъй като аржентинецът е печелил рекордните 8 отличия от "Златната топка" - най-ценната индивидуална награда във футбола. Не само това, но и Меси е печелил "Златната топка" в 3 различни десетилетия - хегемония, каквато никой не си е помислял, че е възможна да се случи за такъв голям период.

Меси е единственият, печелил "Златната топка" в три десетилетия

Първата "Златна топка" на Лионел Меси дойде още през първото десетилетие на новия век - през 2009 година. В следващите три години той отново печели наградата, за да запише общо четири поредни трофея за "Златната топка". Така Меси взима наградата и във второто десетилетие на 21. век. През 2015 и 2019 г. Меси пак вдига "Златната топка", а доминацията му продължава и след това.

Лионел Меси

От 2008 до 2021: само Модрич се намеси в хегемонията на Меси и Роналдо

В третото десетилетие на 21. век Меси печели още два пъти "Златната топка" - през 2021-ва и 2023-та. Така той става единственият играч в историята, който е печелил отличието в три различни десетилетия. Най-близо до този рекорд бе Кристиано Роналдо, който има 5 отличия за "Златната топка", като първото е през 2008-ма, а останалите - през 2013, 2014, 2016 и 2017.

Любопитен факт е, че от 2008-ма до 2017-та наградата неизменно се печели или от Меси, или от Роналдо. Тази хегемония е нарушена през 2018-та, когато Лука Модрич вдига приза. Всъщност Модрич е единственият различен носител на "Златната топка" от Меси и Роналдо за периода 2008 - 2021 г., тъй като през 2020-та наградата не се връчва заради пандемията, въпреки че всички смятат, че Роберт Левандовски трябва да я получи.

