Само така е правилно да се поливат стайните растения през зимата

Прецизното настройване на графика ви за поливане е само един от начините да избегнете проблеми като кореново гниене. Но ако искате да поддържате стайните си растения възможно най-здрави, ето още няколко съвета за поливане през зимата, които можете да опитате.

1. Използвайте влагомер

Тестването на почвата с пръст преди поливане може да ви помогне да избегнете преполиване на растенията. Но ако все още се борите с преполиване и влажна почва, може да искате да използвате влагомер , който ви казва кога е време за поливане.

2. Поддържайте листата на растението сухи

Стайните растения могат да се поливат отгоре или отдолу. Но ако поливате растенията си отгоре надолу, насочвайте лейката към почвата, за да избегнете проблеми с мокри листа и плесен.

3. Празни чинийки за растения

Чинийките за растения са предназначени да предотвратят капенето на вода по пода, но е най-добре да ги изпразните след поливане, за да не стоят растенията ви във вода за продължителен период от време.

4. Вода сутрин

Поливането сутрин дава на растенията повече време да абсорбират влагата преди падането на нощта и може да намали вероятността от кореново гниене.

5. Торете по-малко

Ако добавяте течен тор към лейката си по време на вегетационния период, пропуснете тора през зимата . Торът често е ненужен по това време на годината, защото растенията растат усилено.

6. Повишете влажността

Ниските нива на влажност и недоливането на вода могат да доведат до покафеняване и хрупкавост на листата на растенията. Но ако растенията ви са добре поливани и все още изглеждат сухи, опитайте да увеличите влажността в дома си с овлажнител.

Често задавани въпроси

Как изглежда кореновото гниене?

Кореновото гниене може да доведе до увисване на растенията, развитие на кашави корени и тъмни петна по листата им. Може също да забележите, че почвените смеси остават мокри дълго след поливане.

Може ли растение с кореново гниене да бъде спасено?

Да. Растенията с кореново гниене често могат да бъдат спасени, като се позволи на почвата да изсъхне и се полива по-малко в бъдеще. При по-тежки случаи на гниене, пресадете растението в прясна почва и помислете за размножаване със стъблени резници като застрахователна полица.

Стайните растения обичат ли студена вода?

Обикновено не. Стайните растения предпочитат да се поливат с вода със стайна температура , а студената вода понякога може да шокира корените на растението и да доведе до проблеми.