Удря магнитна буря? Вижте начина да ги ликвидираме: мерките са бързо действащи и полезни

Дните с магнитни бури са истинска напаст за сериозен процент от хората. Тук обаче ще ви представим абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви посочим начин, по който да разбирате винаги навреме с прецизност в коя част от седмицата ще изригнат магнитни бури.

Защо и кои хора имат проблем с бурите

Прието е, че почти 49 % от хората са подвластни на магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се проявяват два дни по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се паникьосвайте обаче - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са не просто полезни, а силно необходими и ще повлият на доброто ви здравословно състояние по такъв начин, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще изброим онова, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

В случай, че магнитните бури ви оказват влияние, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога им се стоварват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Невинаги успяват да спят добре. Обикновено се оплакват от значително понижена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за тонуса ви. Диетата, която бихме ви посъветвали да спазвате, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Задължително включете в менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с царевично брашно. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се консумира повече риба.

• 8 супер полезни навика при магнитна буря

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една поне пет минутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Игнорирайте обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Да се осведомим за бурите - има добър източник

Навярно сте установили, че в новинарските агенции е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Колкото и да са много, има един-единствен метод да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук