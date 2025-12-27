Тръмп разпореди да се огласят всички демократи, свързани с Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Министерството на правосъдието да публикува имената на демократите, свързани с Джефри Епстийн, докато се оплаква от "лов на вещици", съобщава "Индипендънт". "Сега са открити още 1 000 000 страници за Епстийн. Министерството на правосъдието е принудено да прекарва цялото си време за тази измама, поддържана от демократите", написа той в петък в Truth Social. Още: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

"Кога ще кажат КРАЙ и ще работят по изборните измами и т.н.? Демократите са тези, които са работили с Епстийн, а не републиканците. Публикувайте всичките им имена, засрамете ги и се върнете към подпомагането на страната ни! Радикалната левица не иска хората да говорят за УСПЕХА НА ТРЪМП И РЕПУБЛИКАНЦИТЕ, а само за отдавна починалия Джефри Епщайн - просто още един лов на вещици", добави той.

Нови документи по делото "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ публикува миналата седмица трета партида документи, свързани с Епстийн, в рамките на законово изискване за пълно разкриване на некласифицирани материали по разследването за мащабна мрежа за сексуална експлоатация на непълнолетни. Публикацията обаче задълбочи напрежението с Конгреса, оцелели жертви и правозащитни организации, които твърдят, че разкриването остава непълно и хаотично, съобщи NBC News.

Новите документи - близо 30 000 страници - включваха разследващи материали, вътрешна кореспонденция, имейли и видеозаписи от Федералното бюро по затворите. В част от тях се съдържат и препратки към президента Доналд Тръмп, които Министерството на правосъдието определи като "неверни и сензационалистични твърдения", подадени на ФБР малко преди изборите през 2020 г. Ведомството подчерта, че публикува материалите в изпълнение на закона, като прилага редакции за защита на жертвите.

Публикацията идва след като Конгресът прие Закон за прозрачност на досиетата на Епстийн, подписан от Тръмп през ноември, който задължава главния прокурор в срок от 30 дни да направи публично достъпни всички некласифицирани материали, свързани с Епстийн. Законът допуска ограничени редакции, но изисква те да бъдат обяснени - нещо, което според критици все още не е направено.

Лидери от двете партии обвиниха Министерството на правосъдието, че не е спазило крайния срок и че е публикувало само малка част от "стотиците хиляди" страници, които предстоят.

Сред публикуваните материали има и голям брой снимки с известни личности, включително бившия президент Бил Клинтън, британският принц Андрю, както и музиканти, актьори и известни личности като Леонардо ди Каприо, Майкъл Джексън, Мик Джагър, Даяна Рос и Крис Тъкър, които се появяват в снимков материал и други записи. Американският лингвист и философ Ноам Чомски също се появява в някои от материалите. Самото присъствие на дадено лице в документите или изображенията не представлява доказателство за неправомерно поведение, а много от споменатите публично отричат да са знаели за престъпленията на Епстийн.

Оцелели жертви и техни представители критикуваха начина на публикуване, като заявиха, че част от документите са прекомерно редактирани без обяснение, докато на други места самоличности на жертви остават видими, което според тях причинява допълнителна вреда. Те призоваха за незабавен и строг конгресен надзор.

Министерството на правосъдието настоява, че процесът е поетапен и че предстои публикуването на още "няколкостотин хиляди" страници през следващите седмици, след внимателен преглед с цел защита на жертвите.

