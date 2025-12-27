МВР замаза скандала с плезещия се полицай на протеста (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и ръководството на СДВР замазаха историята с кадрите на плезещ се полицай по време на един от най-големите протести в София срещу Бюджет 2026, пише в. "Сега". Видеото, което обиколи всички телевизии и социални мрежи, скандализира обществото и предизвика бурни реакции. Въпреки това и до момента няма никакви данни за приключила проверка, още по малко за каквито и да е взети дисциплинарни мерки или наложени наказания.

Неглижиране на случая

Неглижирането на случая личи и от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на депутатски въпрос по темата. Още на 28 ноември народният представител от ПП-ДБ и бивш регионален министър Андрей Цеков пита МВР-шефа:

"На 26 ноември 2025 г . пред сградата на Народното събрание се проведе протест, който протече при широк обществен интерес и медийно отразяване. Според множество свидетелства на граждани и присъстващи журналисти, подкрепени от публично разпространени фото- и видеоматериали, полицейски служител, участващ в охраната на протеста, прояви поведение, несъвместимо с неговия статут и отговорност. По-конкретно, той е действал по груб, агресивен и провокативен начин спрямо протестиращи - а именно, подиграваше се с хората, предизвикваше ги словесно с непристойни жестове, включително с показване на език и т. н."

Според Цеков, "тези действия свидетелстват за хулиганско отношение към граждани, включително физическо и словесно въздействие, извън позволените рамки на законовите си правомощия". Депутатът смята, че "тези действия представляват злоупотреба с власт и грубо нарушение на Етичния кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия".

Цеков припомня, че случаят е предизвикал значителен обществен отзвук, включително критични медийни публикации и реакции в социалните мрежи. "Това поражда основателни въпроси за контрола, отчетността и отговорността на служителите на МВР при охрана на граждански прояви, както и за механизмите за дисциплинарна реакция при подобни нарушения", пише депутатът.

Той прилага снимков материал за идентифициране на лицето и неговия цифров идентификационен номер. Прилага и публикации от "Фейсбук".

След всичко това той поставя въпросите дали "лицето, заснето по време на протеста на 26.11.2025 г. с идентификационен номер, е служител на Министерството на вътрешните работи и ако да - какви дисциплинарни мерки ще предприемете във връзка с неговото неправомерно поведение".

Едва близо две седмици по-късно, вътрешният министър отговаря. Отговорът е твърде общ и следва обичайното замазване с твърдения за проверка, за някакви бъдещи мерки. Не се разбира и колко точно време пък е необходимо на МВР да установи видимото, да признае случилото се и да каже какво точно е направило по случая.

"Лицето, заснето по време на проведения протест на 26.11.2025 г. пред сградата на Народното събрание, което е и обект на Вашия въпрос, е полицейски служител в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). По отношение на служителя, със заповед на директора на СДВР е образувана проверка за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Проверката към момента не е приключила", посочва в отговора си министърът в оставка. И добавя: "При установяване на извършено от служителя дисциплинарно нарушение, спрямо него ще бъдат предприети предвидените в Закона за МВР дисциплинарни мерки."

И до момента няма данни за каквито и да заключения и взети мерки. Още след появяването на кадрите с плезещия се на протеста полицай, директорът на СДВР Любомир Николов обяви, че се проверява защо полицай се плези на протеста. Това стана, след като в социалните мрежи се разпространи клип, на който се виждаше как полицай с брада се плези по време на протеста, изтегляйки се назад със свои колеги.

"Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение", обяви тогава директорът на СДВР пред журналисти.