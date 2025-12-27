Тайланд и Камбоджа заровиха томахавките: Подписаха мирно споразумение (СНИМКА)

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да прекратят ожесточените гранични сблъсъци, продължили няколко седмици, които са най-тежките боеве между двете съседни южноазиатски държави от години, предаде Ройтерс. „Двете страни се споразумяха да задържат настоящото разположение на войските без по-нататъшни движения“, се казва в съвместно изявление на министерствата на отбраната на двете страни. Примирието ще влезе в сила днес точно на обяд местно време. Още: След като Тръмп "спря" войната Тайланд-Камбоджа: Над 100 убити и стотици ранени военни за 6 дни (СНИМКИ)

„Всякакви подкрепления ще повишат напрежението и ще повлияят отрицателно на дълговременните опити за разрешаване на ситуацията“, се казва в изявление на министерството на отбраната на Камбоджа, публикувано в социалните мрежи.

Споразумението

Споразумението, подписано от тайландския министър на отбраната Натафон Накфанит и камбоджанския му колега Теа Сейха, слага край на продължилите 20 дни сражения, при които бяха убити най-малко 101 души, а повече от половин милион бяха разселени от двете страни на границата.

Сблъсъците започнаха отново в началото на декември, след като американският президент Доналд Тръмп беше посредник за предишното прекратяване на огъня през юни.

Междувременно Камбоджа обвини Тайланд, че днес е нанесъл въздушен удар в северозападната част на страната, точно в момента, когато двете страни продължаваха да преговарят за спиране на огъня.

Министерството на отбраната на Камбоджа съобщи, че Тайланд е разположил изтребители F-16, за да хвърлят четири бомби тази сутрин върху цел в Серей Саофоан в северозападната провинция Бантеай Меанчей.

Вчера Камбоджа съобщи, че при подобна атака е хвърлила 40 бомби над цел в село Чок Чей в същата провинция.

Тайландската армия потвърди за атаката, като заяви, че е проведена съвместна операция между армията и военновъздушните сили за защита на провинция Са Каео, която граничи с Бантеей Меанчей и където двете държави имат припокриващи се териториални претенции.

