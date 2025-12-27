В пика на празничните пътувания: Хиляди полети в САЩ са отменени заради снежна буря (ВИДЕО)

Хиляди полети в САЩ бяха отменени или отложени, тъй като североизточната част на страната се готви за силна зимна буря, съобщи BBC. Това ще обърка плановете на много хора в пика на празничните пътувания в Съединените щати, отбелязва медията. Към петък вечерта 1600 полета в САЩ бяха отменени, а 7400 бяха отложени според уебсайта за проследяване на полети FlightAware. Още: По последни данни: Отмениха хиляди полети в САЩ

Кой са най-засегнати?

#Rochester #Weather

The pilot of this @Delta gave it all it had to endure a quick and safe takeoff !!! The plane engines at full throttle.

The airport is experiencing delays, late flights and cancellations. https://t.co/p2SvYMKRZm pic.twitter.com/epGSxIizAo — Joseph Frascati (@joey_frascati) December 26, 2025

Най-засегнатите летища са международното летище „Джон Ф. Кенеди“, „Нюарк Либърти“ и „Ла Гуардия“, които обслужват района на Ню Йорк. Засегнати са и Бостън, Чикаго и Торонто, Канада.Националната метеорологична служба издаде предупреждение за зимна буря от 16 ч. местно време до 13 ч. в събота, като се очакват до 23 см да натрупа в Ню Йорк. В социалните мрежи летищата предупреждаваха пътниците да проверят в своята авиокомпания статуса на полетите си.

Шофьорите бяха предупредени за опасни условия и бяха посъветвани да носят комплект за аварийни ситуации.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви, че хората трябва да избягват ненужни пътувания, но ако се налага да пътуват, трябва да планират предварително, да не бързат и да си оставят достатъчно време, за да стигнат безопасно.Подобни предупреждения имаше и от губернаторите на Ню Джърси и Кънектикът.

