Скръбна вест: Почина легендарен футболист, победил Байерн Мюнхен с Марек

В навечерието на Коледа почина легендата на Марек Дупница Александър Кючуков, съобщиха от клуба. Той е част от отбора от 70-те години на миналия век и печели Купата на страната през сезон 1977/1978. Освен това, той е там и когато Марек записва престижната си победа над Байерн Мюнхен. Кючуков си отиде на 75-годишна възраст, след боледуване. В момента Марек Дупница е на 14-то място във Втора лига.

Марек Дупница: „След боледуване ни напусна Александър Кючуков“

Ето какво написаха от клуба: „Марекчани, с прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков. Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г. Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.

Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от „един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек“. В момента Марек Дупница е на 14-то място във Втора лига със 17 точки, които спечели след изиграването на първите 18 мача за сезона – 4 победи, 5 равенства и 9 загуби.

