ЦСКА изпраща най-турбулентната година в историята си, но бъдещето изглежда бляскаво!

Ако в началото на 2025-та някой ми беше казал, че ЦСКА го чака най-турбулентната година в историята на клуба, щях да го обявя за луд. „Ама как така, бе? ЦСКА има стабилен собственик, добри футболисти, а на всичко отгоре строи и нов стадион?!“. В моята глава това са все предпоставки за изграждането на силен отбор, който да мачка конкуренцията. Да, ама не стана точно така. Имагинерният ми приятел щеше да се окаже прав.

ЦСКА имаше много трудни 12 месеца

ЦСКА стартира 2025 година в неизгодна позиция, тъй като изоставаше от лидерите във временното класиране. Надеждите на феновете обаче бяха, че тогавашният наставник Александър Томаш може да изведе отбора до участие в Европа. Е, не стана. Томаш обърка всичко, което можеше да се обърка. Под негово ръководство „армейците“ загубиха финала за Купата срещу Лудогорец, а за капак отстъпиха пред Арда Кърджали в баража за Лигата на конференциите в София и се простиха с надеждите си за участие в евротурнирите.

След гръмкия провал Александър Томаш си събра багажа, а на негово място дойде Душан Керкез. Босненецът бе приветстван с голяма доза оптимизъм от феновете на „червените“. Все пак той успя да изведе Ботев Пловдив до Купата на България, а също така се славеше като много възпитан и ерудиран човек. Е, и той се провали. Керкез остана начело на отбора едва 8 мача, в които родният гранд спечели само веднъж – срещу Септември София, и то с два гола в добавеното време.

Христо Янев трябваше да вади горещите кестени от огъня

Така приключи и авантюрата на Керкез начело на най-титулувания отбор в България. На негово място временно застана наставникът на дубъла Валентин Илиев. Бившият защитник също не успя да задвижи машината, но все пак се видя, че има проблясъци. Тогава начело на тима бе назначен Христо Янев. Треньорът, донесъл на „армейците“ Купата на България през 2016-та, напусна Ботев Враца без да се замисля и се хвърли в дълбокото.

Първите два двубоя на Янев начело бяха срещу Локомотив София и Лудогорец. И двата мача завършиха при равен резултат. Хиксът с шампионите обаче вдъхна необходимата увереност в играчите на ЦСКА. Тези играчи, които до преди няколко седмици ги биеше всеки, който ги хване. Бившият плеймейкър на „армейците“ също получи доза самочувствие и започна здрава работа. Янев показа на своите футболисти какво е да си част от ЦСКА, какво е да обичаш до болка този клуб и какво значат четирите букви за публиката – нещо, което много от неговите предшественици не успяха да направят.

ЦСКА най-накрая си стъпи на краката

Под ръководството на Христо Янев ЦСКА си стъпи на краката, че и се изправи. „Армейците“ започнаха да нижат победа след победа. Да, не винаги с най-красивия футбол, но с футбол, който носи резултати – точно това, от което се нуждаеха „червените“. По този начин младият специалист превърна ЦСКА от отбор, който се намира в средата на таблицата, в такъв, който може да се бори за нещо през този сезон.

В крайна сметка 2025 година завърши по следния начин за ЦСКА – тимът се намира на пето място във временното класиране в Първа лига – на две точки от четвъртия Черно море. „Червените“ също така са на 1/4-финал за Купата на България, където ще срещнат ЦСКА 1948. Тези резултати като че ли бетонираха Христо Янев и щаба му начело на ЦСКА. Тяхната работа обаче все още не е приключила. Напротив, дори сега започва.

„Червените“ вече започнаха със зимните трансфери

Тук е моментът аз да вляза в ролята на своя въображаем приятел и да направя една смела прогноза: „Предстоящата 2026 година изглежда бляскава за ЦСКА!“. Има няколко фактора зад това мое твърдение и веднага ще се обоснова. Минути след края на мача с Локомотив София в турнира за Купата на България „червените“ представиха нов футболист в лицето на Алехандро Пиедраита. Дни след това пък се заговори, че „армейците“ чакат още нови попълнения. Това говори само едно – в ЦСКА най-накрая си взеха поука от последните няколко селекции, които се правеха в последния момент и по-скоро на килограм.

Ранният трансфер на Пиедраита е доказателство, че ръководството на ЦСКА няма намерение да следва предишния модел. Дори напротив - „армейците“ искат да привлекат нужните им футболисти още преди старта на дадена подготовка, за да могат те да свикнат с отбора и да дадат най-доброто от себе си за постигането на целите. А не да пристигнат два месеца след старта на шампионата и половин година да се адаптират.

По отношение на представянето в Първа лига и в турнира за Купата нещата в ЦСКА изглеждат обещаващо. „Червените“ имат всички шансове да влязат в първата четворка в първенството и да се борят за евроквоти оттам. В турнира за Купата нещата са малко по-различни, тъй като в един мач всичко може да се случи. Но вярвам, че момчетата на Христо Янев ще се борят със зъби и нокти да спечелят този трофей. Младият специалист също е мотивиран да повтори своя подвиг отпреди 10 години. Затова съм изпълнен с оптимизъм за представянето на отбора през пролетта.

Собственикът е твърдо решен да върне ЦСКА на върха

Сега идва ред и на най-важната част от бъдещето на ЦСКА – новият стадион „Българска армия“. Строежът на съоръжението върви с пълна сила. Очаква се то да бъде напълно завършено до лятото и през новата кампания „червените“ фенове, а и отборът, да се завърнат в Борисовата градина. Междувременно продължава модернизацията на базата в Панчарево, както и изграждането на новата детско-юношеска школа край летище „Васил Левски“. Всеки един от тези проекти е гаранция за твърдите намерения на собственика и ръководството клубът да се върне на върха.

Пътят до там със сигурност ще бъде труден и изпълнен с предизвикателства. В последните месеци обаче се вижда, че в ЦСКА се работи здраво за постигането на тази цел. С привличането на точните футболисти, добрата организация и финансовия ресурс на собственика обаче изглежда, че моето твърдение може да се окаже правилно и 2026 година да бъде бляскава за клуба, който половин България обича с цялото си сърце.

Автор: Бойко Димитров

