Диетолози: 5 подли признака, че страдате от инсулинова резистентност

Четирима от 10 възрастни на възраст между 18 и 44 години имат често пренебрегвано здравословно състояние, което може да доведе до диабет тип 2, според изследване, публикувано през 2022 г. в The Journal of Clinical EndocrinologyMetabolism: Инсулинова резистентност.

Какво представлява инсулиновата резистентност?

Когато имате инсулинова резистентност, тялото ви не реагира ефективно на инсулина, хормон, който избутва кръвната глюкоза в клетките ви, където може да се използва за енергия. Поради това тялото изисква повече инсулин, за да помогне на клетките да абсорбират глюкозата. „Това води до по-високи нива както на инсулин, така и на глюкоза в кръвта“, казва Емили Корнелиус, RD, регистриран диетолог и експерт по инсулинова резистентност. „С течение на времето това може да доведе до различни здравословни усложнения като предиабет и диабет тип 2“, обяснява тя.

Симптоми и признаци на инсулинова резистентност:

Инсулиновата резистентност често няма никакви признаци или симптоми. Това може да затрудни диагностицирането ѝ, преди да прогресира до преддиабет или диабет тип 2. Но добрата новина е, че инсулиновата резистентност може да бъде управлявана и дори обърната, когато се обърне внимание на ранен етап. Ето защо обръщането на внимание на признаците на това състояние - много от които са добре прикрити - е толкова важно.

5 признака на инсулинова резистентност:

1. Забелязвате промени в кожата

Промените по кожата са един от по-малко известните признаци на инсулинова резистентност. При някои хора инсулиновата резистентност може да доведе до развитие на кожни белези или акантозис нигриканс (тъмни петна по кожата на врата или под мишниците), като и двете се смятат за свързани с излишното производство на инсулин, според специалистите. Ако имате въпроси относно кожата си, говорете с дерматолог.

2. Напълняване

Наддаването на тегло може да е признак на инсулинова резистентност, особено ако имате излишна коремна мазнина, наречена висцерална мазнина, според Journal of Clinical Medicine. Наддаването на тегло само по себе си ви излага на риск от развитие на инсулинова резистентност, но самата инсулинова резистентност също може да доведе до наддаване на тегло, което води до цикъл, който може да прогресира с времето. Въпреки това, не е нужно да е голямо наддаване на тегло. Данните в The Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism през 2022 г. показват, че половината от възрастните с инсулинова резистентност не са имали тегло, което да се счита за затлъстяло.

3. Изпитвате мозъчна мъгла

Това, че сте резистентни към инсулин, означава, че глюкозата не е толкова леснодостъпна, за да осигури енергия за клетките, включително тези в мозъка. Поради това може да почувствате това, което обикновено се нарича „мозъчна мъгла“. Изследванията показват, че хората, които имат инсулинова резистентност, може да имат по-лоши когнитивни резултати в сравнение с тези, които нямат заболяването, установи проучване в Diabetes Research and Clinical Practice през 2020 г. Инсулиновата резистентност може да увреди важни мозъчни процеси, които засягат умствената яснота.

4. Винаги сте гладни

Гладът се влияе от комбинация от хормони, един от които е инсулин. При инсулинова резистентност може да изпитвате често глад. Защо? Инсулиновата резистентност причинява висока кръвна захар, чийто симптом е повишеният глад.

5. Имате ниски нива на енергия

Тъй като клетките не получават енергията, от която се нуждаят от глюкозата, вие също може да се почувствате уморени. Важно е да се отбележи, че много други здравословни състояния могат да повлияят на енергийните нива. Не забравяйте да се консултирате с Вашия лекар относно постоянната умора.