Тези 3 храни, съкращават живота ни, а дори не предполагаме за това

Ако телешкото, пилешкото месо и млечните продукти са ежедневна част от вашата диета, може би е време да преразгледате начина си на хранене и да намалите консумацията на тези храни.

Според проучване на учени от Медицинския колеж Penn State University в Хърши, Пенсилвания именно тези храни съкращават живота.

Потенциалната опасност от тяхната консумация се крие във факта, че те съдържат вредни серни аминокиселини. Учените стигат до извода, че консумацията на голямо количество от тези киселини може да доведе до по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания и до фатален изход.

Експертите анализират резултатите от две проучвания, в които са участвали почти 120 700 участници. Те стигат до извода, че тези които са консумирали серни аминокиселини в два пъти по-високи дози от допустимото са били с 12% по-висок риск на годишна база от развитие на сърдечно-съдови заболявания и 28% по-висок риск от смърт през 32-годишния период на проучването.

Изследователите също така стигат до извода, че по-голямата част от серните аминокиселини се набавят чрез консумацията на говеждо, пилешко и млечни продукти.

Диетологът д-р Лиза Йънг споделя пред електронното издание "Eat This, Not That!", че типичната американска диета доказва тези твърдения .

Проучването показва също, че здравословната за сърцето диета трябва да включва повече плодове и зеленчуци и растителни протеини като боб и ядки, вместо месо и млечни продукти.

„Не е нужно да елиминирате изцяло храните с високо съдържание на серни аминокиселини като месо и млечни продукти, но трябва да се съсредоточите върху създаването на здравословни хранителни модели “, споделя д-р Йънг.

Важно: Статията е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да замести консултацията със съответния специалист - лекар или диетолог!