"Лекари в помощ на пациентите": Ранната превенция – ключ към женското здраве

Съвременната гинекология претърпява съществена промяна през последните години. Днес основната цел не е единствено лечението на вече възникнали заболявания, а ранното разпознаване на рисковите фактори още преди появата на клиничните симптоми. Това дава възможност за навременна профилактика, персонализиран подход и по-щадящо лечение, като същевременно намалява риска от развитие на репродуктивни, метаболитни и сърдечно-съдови усложнения в по-късна възраст.

В рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите", д-р Лилия Колева обяснява защо днес се говори все повече за превантивна гинекология и защо профилактиката още в детска възраст е важна за здравето на жената.

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Каква е ролята на гинеколога?

Гинекологът е сред специалистите, които проследяват жената най-продължително – от пубертета, през репродуктивната възраст, планирането на бременност, проследяването на бременността и раждането, до перименопаузата и менопаузата. Именно тази непрекъсната грижа дава възможност за ранно разпознаване на рискови фактори и своевременно предприемане на превантивни мерки.

"В съвременната медицина гинекологът има ключова роля не само в опазването на репродуктивното здраве, но и в ранната оценка на метаболитния и кардиоваскуларния риск, работейки в тясно сътрудничество с ендокринолози, кардиолози, диетолози и други специалисти", каза д-р Колева.

Профилактика още в детска възраст

Основите на здравето на бъдещата жена се поставят още в детството. Гинекологът сподели, че все повече научни данни показват, че затлъстяването, небалансираното хранене, ниската физическа активност и хормоналните нарушения в ранна възраст могат да окажат влияние не само върху репродуктивната функция, но и върху риска от метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и някои естроген-зависими гинекологични заболявания.

"Поради това профилактиката трябва да започне преди развитието на заболяването, когато промените все още могат да бъдат предотвратени или коригирани", категорична е тя.

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Причини младите момичета да посетят гинеколог

Д-р Колева обяснява, че една от най-честите причини за консултация в юношеска възраст е нередовният менструален цикъл. В много случаи именно той е първият сигнал за подлежащо хормонално или метаболитно нарушение.

"Гинекологът често е първият специалист, който може да разпознае ранните прояви на затлъстяване, инсулинова резистентност и синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) – най-честото ендокринно заболяване при жените в репродуктивна възраст. Навременното диагностициране позволява ранно лечение и значително намалява риска от бъдещи репродуктивни, метаболитни и сърдечно-съдови усложнения", каза медикът.

По думите й днес ролята на гинеколога далеч надхвърля лечението на менструалните нарушения. Той поставя началото на комплексната оценка на риска и при необходимост насочва пациентката към мултидисциплинарен екип с участието на ендокринолог, диетолог, кардиолог и други специалисти.

Затлъстяването при децата е сериозен проблем

Детското и юношеското затлъстяване вече не се разглеждат като временен или естетичен проблем, а като хронично заболяване с дългосрочни последици. Натрупването на излишна мастна тъкан още в ранна възраст оказва влияние върху хормоналния баланс, метаболизма и нормалното полово съзряване.

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"При момичетата затлъстяването е свързано с по-ранно настъпване на пубертета, нарушения в менструалния цикъл и овулацията, както и с повишен риск от развитие на синдром на поликистозните яйчници. То увеличава вероятността от инсулинова резистентност, диабет тип 2, бъдещи репродуктивни нарушения и преждевременно развитие на сърдечно-съдови заболявания. Колкото по-рано се развие затлъстяването, толкова по-голяма е вероятността то да се запази и в зряла възраст", каза лекарят.

Какво включва съвременната оценка на риска?

Д-р Колева обясни, че съвременната превантивна гинекология все по-често се сблъсква с последиците от нездравословния начин на живот и влиянието на социалните мрежи върху младите хора. От една страна, агресивно се рекламират продукти за отслабване с неясен произход и недоказана безопасност, както и крайно рестриктивни диети, които могат да доведат до тежък хормонален дисбаланс, нарушения или дори липса на менструален цикъл. От друга страна, нарастващата честота на затлъстяването в детска и юношеска възраст увеличава риска от менструални нарушения, СПКЯ, инсулинова резистентност и бъдещи метаболитни, репродуктивни и сърдечно-съдови заболявания.

"Именно затова ролята на гинеколога е не само да лекува вече настъпилите нарушения, а да разпознава рисковите фактори още в ранна възраст, да извършва индивидуална оценка на риска и при необходимост да насочва пациентката към мултидисциплинарен екип. Основната цел е изграждането на здравословни навици и предотвратяването на заболявания, а не лечението им в напреднал стадий", допълни тя.

Съвет към родителите

Гинекологът дава и важни съвети - да не се чака появата на сериозни оплаквания. "В гинекологията няма „твърде ранна“ възраст за консултация, когато има повод за притеснение. Нередовният менструален цикъл, бързото покачване на теглото, тежкото акне, засиленото окосмяване, липсата на менструация, както и ранният или забавеният пубертет са сигнали, които изискват своевременна оценка от специалист", каза тя.

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Ранната консултация не означава непременно наличие на заболяване. Тя предоставя възможност да бъдат установени рисковите фактори, да се дадат препоръки за здравословен начин на живот и при необходимост да се назначат допълнителни изследвания или проследяване. В много случаи именно навременната намеса предотвратява развитието на бъдещи репродуктивни, метаболитни и сърдечно-съдови усложнения.

Превантивната гинекология е медицина на бъдещето. Тя започва още в детството и юношеството и съпътства жената през всички етапи от живота. Днес разполагаме с висококвалифицирани специалисти, съвременни диагностични методи и възможности за персонализирана оценка на риска, които позволяват ранно откриване на хормонални, метаболитни и репродуктивни нарушения.

Най-голямата сила на съвременната медицина е не само да лекува, а да предотвратява заболяванията. Навременната консултация с гинеколог, съчетана със здравословен начин на живот и мултидисциплинарен подход, създава реална възможност бъдещите здравословни проблеми да бъдат предотвратени още преди тяхната клинична изява.