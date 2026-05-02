3 зодии привличат финансов успех през новата седмица (4 - 10 май)

Има прилив на енергия на Водолей, започвайки с ретроградното движение на Плутон в сряда, 6 май. Последната четвърт на Луната също изгрява в този въздушен знак в събота, 9 май. Водолей е зодиакалният знак на иновациите и нетрадиционните пътища към успеха.

За да използвате напълно тази енергия, трябва да сте готови да приемате идеите си, вместо да ги отхвърляте. Бъдете отворени за множество източници на доходи или нови начини за печелене на пари. Водолей помага за подобряване на финансите ви, но също така трябва да сте готови да напуснете зоната си на комфорт, за да го осъществите. Ето кои зодии имат най-голям шанс да пожънат финансов успех през новата седмица!

1. Козирог

Безопасно е да поемете риск, Козирози. Склонни сте да постигате успех чрез практични и логични средства. Независимо дали става въпрос за постепенно изкачване по корпоративната стълбица или за отделяне на време за създаване на собствена компания, вие вярвате, че традиционните методи за успех работят. Макар че това до известна степен е вярно, тази седмица се замислете да отделите място за нови идеи и начини за подобряване на финансите си.

Тъй като Плутон е ретрограден във Водолей в сряда, 6 май, започвате да изследвате нови начини за доходи. Енергията на Водолея ви води по път, за който никога преди не сте се замисляли. Възползвайте се от божествените идеи, когато се появят, и не забравяйте, че успехът не трябва да бъде обвързан само с безкрайна работа. Знайте, че заслужавате богатство и времето, за да му се насладите.

2. Телец

Не се страхувайте да поемете водеща роля, Телци. В събота, 9 май, последната четвърт на Луната изгрява във Водолей. През това време парите или успехът, които получавате, са обвързани с работата, която вършите, а не с пасивни инвестиции или наследства. Последната четвърт на Луната е точка на размисъл и в този въздушен знак ви подтиква да поемете нова роля в кариерата си. Използвайте тази енергия, за да поемете контрол над професионалния си успех и да заемете лидерска позиция.

Този лунен транзит ви помага да бъдете забелязани в кариерата си. Това ви позволява да оставите зад гърба си определени вярвания или черти, които не е задължително да ви помагат да постигнете успеха или богатството, които желаете. Не се страхувайте да бъдете забелязани или да привлечете внимание за вашите умения и принос. Това е невероятно време, не само за увеличаване на богатството, но и за това наистина да оставите своя отпечатък.

3. Близнаци

Вашата интуиция е предназначена да бъде слушана, Близнаци. В седмица, в която сте помолени да обърнете внимание на идеите си, става критично важно да се доверите и на интуицията си. В неделя, 10 май, Слънцето в Телец се подравнява с Юпитер в Рак. По време на този транзит ще бъдете водени към това, което трябва да правите, и как можете да постигнете богатството и изобилието, за които винаги сте мечтали.

Слънцето в Телец насочва прожекторите към вашите идеи и интуиция. Със силата на Слънцето зад вас, вие сте призовани към действие. Това улеснява превръщането на интуитивните ви идеи в план за финансов успех. Въпреки че новите идеи помагат за генериране на по-високи доходи, не се чувствайте така, сякаш трябва да се фокусирате само върху числата. Вашият успех идва, когато следвате това, което чувствате, че трябва да правите.

