Тръмп: Ние помогнахме за Украйна, но НАТО не ни подкрепи срещу Иран, обмислям изтегляне на военни от Европа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи нови изявления относно събитията в Близкия изток. Говорейки за причините, поради които войната в Иран все още не е приключила, той спомена и Украйна. В реч пред пресата в Овалния кабинет американският лидер подчерта, че европейските държави-членки на НАТО отказват да участват в американско-израелската кампания срещу Иран. По-специално, Италия „изобщо не е помогнала на Вашингтон“.
„Испания беше ужасна. НАТО също. Те бяха замесени в Украйна и създадоха пълен хаос там. Ние им помогнахме в Украйна, въпреки че сме на един океан разстояние. А Байдън им даде 350 милиарда долара. Това е причината войната да продължава. Но когато имахме нужда от нея, тя я нямаше“, добави Тръмп.
Biden gave 350 billion dollars for Ukraine, which was insane.
It’s one of the reasons why the war went on. pic.twitter.com/EFszApj35g
Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля намаляване на броя на американските войски в Испания и Италия, тъй като САЩ като цяло преоценяват военното си присъствие в Европа на фона на разногласия със съюзниците си относно войната с Иран. „Искам да кажа, те не бяха съвсем „съгласни““, отговори Тръмп, когато го попитаха за възможността за съкращаване на войските в Италия и Испания.
Trump: Yeah, probably. Why shouldn’t I?
Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible—absolutely horrible. pic.twitter.com/cPslNXPu04
Снощи Тръмп заяви по подобен начин, че проучва евентуално намаляване на войските в Германия. „Да, вероятно ще го направя“, добави Тръмп, „Защо да не го направя? Италия не ми е била от никаква помощ. Испания е ужасна. Абсолютно“, каза той.
Тръмп е имал значителни търкания с лидерите на европейските съюзници заради това, че не са помагали във войната с Иран. А днес в Овалния кабинет той поднови критиките си към германския канцлер Фридрих Мерц, по-специално. „И човек би си помислил, че ще кажат: „Ще се радваме да ви помогнем“, каза Тръмп. „Искам да кажа, той се справя ужасно“, добави той за Мерц. "Германия — той върши ужасна работа. Има проблеми с имиграцията, има проблеми с енергията, има проблеми от всички видове и има голям проблем с Украйна", каза той.
Germany—he is doing a terrible job. He has got immigration problems, he has got energy problems, he has got problems of all kinds, and he has a big problem with Ukraine. pic.twitter.com/qq2sk0aA5p
По-рано Тръмп разкритикува остро германския канцлер Фридрих Мерц за коментарите му относно войната в Близкия изток. Според Тръмп, германският политик се е доказал като „крайно неефективен“ по отношение на конфликта в Украйна. Американският лидер също така твърди, че Путин е бил готов да прекрати войната срещу Украйна, но определени хора са му попречили. Според Тръмп, в скорошен разговор той е предложил на Путин да обявят частично прекратяване на огъня.