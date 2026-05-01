Парламентът започна работа:

Франция сложи край на спекулациите за конфликта с Тръмп в Залива

01 май 2026, 14:59 часа 211 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският проект за коалиция за отварянето на стратегическия Ормузки проток няма да се конкурира с мисията, която искат да организират Франция и Великобритания. Това каза днес френският външен министър Жан-Ноел Баро. Той добави, че е осведомил съюзниците в Персийския залив за френско-британската инициатива, чието оформяне според него вече е в "напреднал стадий". 

Френският министър отбеляза, че американският проект "не е от същото естество" като предложения от Франция и Обединеното кралство, в който "няколко десетки страни" са обявили, че "със сигурност" ще участват, съобщи Франс прес. Баро подчерта, че проектът на САЩ е "допълващ", а "не конкурентен" на френско-британската инициатива. Още: Великобритания и Франция призоваха за подкрепа на общия им план за Ормузкия проток

В средата на април няколко "неучастващи във военните действия" страни, включително Франция и Обединеното кралство, заявиха, че са готови да създадат "неутрална мисия" за гарантиране на сигурността на корабоплаването в протока. 

Целта е "да се придружават и обезопасяват търговските кораби, заяви френският президент Еманюел Макрон. Британският премиер Киър Стармър допълни, че става въпрос за "мирни и отбранителни" сили.

Вчера висш представител на Държавния департамент на САЩ каза, че американското правителство е поискало от посолствата си да убедят съюзниците да се включат в международна коалиция за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток. "Инициативата Maritime Freedom Construct (MFC) предвижда мерки за гарантиране на пълна безопасност на корабоплаването чрез предоставяне на информация в реално време, съвети в областта на сигурността, както и координация", обясни представителят. Още: Спешна телеграма от САЩ: Търсят съюзници да отпушат Ормузкия проток

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Висш американски служител съобщи в сряда, че Белият дом обмисля да продължи блокадата си на иранските пристанища, "ако е нужно, в течение на месеци". 

В отговор цената на петрола вчера скочи, надхвърляйки 125 долара за барел.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Франция САЩ Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес