Шести провален опит: Демократите не могат да спрат Тръмп за Иран дори след 60 дни боеве

Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, която целеше да ограничи военните правомощия на американския президент Доналд Тръмп относно действията му срещу Иран. Гласуването бе 47 гласа "за" срещу 50 гласа "против". Това е шестият неуспешен опит на демократите да прокарат подобна мярка.

Резолюцията бе по линията на закона от 1973 г., който ограничава президента да води война без одобрение от Конгреса.

Припомняме, че военните действия на Тръмп срещу Иран започнаха на 28 февруари 2026 г. без одобрение от Конгреса. Днес, 1 май, изтече крайният 60-дневен срок, в който президентът трябва да прекрати войната с Иран или да представи аргументи пред Конгреса, за да получи неговото разрешение да продължи военната операция.

Още: За да не му сложи кашика за Иран: Тръмп изигра точно тази карта пред Конгреса, която се очакваше (ВИДЕО)

От администрацията на Тръмп твърдят, че е имало прекратяване на бойните действия в началото на април, следователно не се изисква ново разрешение, а някои републиканци дори твърдят, че "САЩ не са във война". Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви по-рано, че 60-дневният часовник всъщност бил спрян поради настоящото прекратяване на огъня.

Демократите застъпват позицията, че извършеното от Тръмп е нарушение на закона и опит да се заобиколи Конгреса.

На Украйна вече не й пука от телефонните разговори между Тръмп и Путин