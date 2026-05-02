4 зодии ще получат истинска благословия от Вселената в събота, 2 май

На 2 май 2026 четири зодиакални знака са благословени от Вселената. Този специален ден изважда в нас нещо носталгично и сладко - почти като магическа пръчка, размахвана по време на намаляващата пълна Луна в Скорпион. Тя има силата да освежи паметта ни и да ни напомни, че сме добри, любящи, безопасни и щедри. Докато Скорпионът е интензивен, ние използваме тази енергия за добро. Това е ден на голямо изцеление.

1. Телец

Вие сте в момент от живота си, когато вече не допускате негативната енергия. Осъзнали сте, че тя винаги е на разположение, ако някой някога наистина поиска. А вие, Телци, не искате нищо от нея.

Още: Хороскоп за днес, 2 май: Събота ще е дар от Бога за Девите, но не и за Рибите

Намаляващата пълна Луна в Скорпион ви дава сили да останете на правилния път и да бъдете себе си. Вие живеете живота си по свои собствени правила и това е най-важното.

Не се разпадате под напрежението или натиска на чуждите мнения и идеи. Просто се наслаждавате на благословиите, предоставени ви от Вселената, и обичате живота, въпреки всичко.

2. Лъв

Този приятен ден ви носи онзи вид самочувствие, което ви позволява да обичате себе си както само вие можете. Не се интересувате от омраза или разделение. Не искате нищо, което да ви навреди на спокойствието.

Още: Съдбата им се усмихва: 4 зодии влизат в златен период през втората половина на 2026

Намаляващата Луна в Скорпион ви дава силата и фокуса, от които се нуждаете. Знаете какво искате и възнамерявате да го получите.

В събота сте благословени със силата на позитивността, Лъв. Няма да се откажете, независимо колко силно ви притиска светът. Вие оставате силни, живи, любящи и добри. Това е вашата суперсила.

3. Скорпион

Още: Тъмнината свършва: 3 зодии отварят нова глава на 1 май 2026

Този ден е истинска благословия за вас, Скорпиони. Най-накрая разбирате, че на някакво ниво можете да контролирате случващото се, просто като го изключите. Отказвате да допуснете всякаква негативност.

Светът около вас ви се струва луд, но не искате да се поддадете на лудостта. Затова, за да се разбунтувате, се присъединявате към собствената си група приятели, за да отпразнувате красотата на живота. Точно така. Използвате благословиите на този ден, за да се свържете отново с красотата. Тя все още съществува. По време на намаляващата пълна Луна във вашия знак се чувствате могъщи и позитивни.

4. Водолей

Приключили сте с битки, които сякаш не водят доникъде, Водолеи. На този ден енергията на Луната в Скорпион ви окуражава да направите това едно нещо, което много малко хора опитват в наши дни: да бъдете щастливи.

Още: Тази зодия навлиза в най-добрия си период през май 2026 г.

Успявате в това, защото сте открили, че всичко е в ума. Решавате да имате щастлив живот и някак си, с помощта на този лунен транзит, го правите такъв.