За да не му сложи каишка за Иран: Тръмп изигра точно тази карта пред Конгреса, която се очакваше (ВИДЕО)

Ще искате ли оторизация от Конгреса, за да продължите войната в Иран? Американският президент Доналд Тръмп се сблъска с този въпрос, тъй като по закон няма право да води война над 60 дни, ако не е оторизирана от Конгреса. И Тръмп обяви, че това било "тотално противоконституционно", никоя друга страна не правела така, а САЩ били на прага на голяма победа, като във Венецуела. Но каза и това, което беше очаквано от всеки с една мозъчна клетка – имаше примирие, така че сме далеч от 60 дни.
Trump: No other country has ever done it. It’s never been; as you know, most people consider it totally unconstitutional.
Преди Тръмп да говори пред репортери, Politico съобщи, че той вече е пратил писмо до Конгреса, с което го уведомява, че войната в Иран е "прекратена". И казва на коя дата – 7 април. Така според него той е водил неоторизирана от Конгреса война само между 28 февруари и 7 април и затова няма нужда от разрешение още да продължи военните действия.
На този фон, Тръмп обяви, че Иран искал да подпише споразумение, защото не му останала военна сила, обаче Тръмп не бил доволен от това, което предлага Техеран:
They want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
И още – на въпрос дали разбра, че Пакистан е отворил пътища към Иран по суша, така че от морската му блокада няма чак толкова ефект, отговорът на американския президент беше, че всичко знаел и много уважава Пакистан:
Trump: I know everything about it. Are you from Pakistan?
Reporter: No, I’m American.
Trump: I have great respect for Pakistan and the Field Marshal and the Prime Minister.
А за финал, още дивотии – супер се справят САЩ, никога в историята си не са се справяли толкова добре, сега цената на бензина била висока (гони средно 4,20 долара за галон, което е невиждано от много време насам), но като свършело това, Иран нямал да има ядрено оръжие
Gasoline is high. Other prices are way down, but gasoline is high.
But when this is over, you'll have a world without a nuclear weapon with Iran.