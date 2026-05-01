Спорт:

За да не му сложи каишка за Иран: Тръмп изигра точно тази карта пред Конгреса, която се очакваше (ВИДЕО)

01 май 2026, 22:36 часа 1518 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще искате ли оторизация от Конгреса, за да продължите войната в Иран? Американският президент Доналд Тръмп се сблъска с този въпрос, тъй като по закон няма право да води война над 60 дни, ако не е оторизирана от Конгреса. И Тръмп обяви, че това било "тотално противоконституционно", никоя друга страна не правела така, а САЩ били на прага на голяма победа, като във Венецуела. Но каза и това, което беше очаквано от всеки с една мозъчна клетка – имаше примирие, така че сме далеч от 60 дни.

Преди Тръмп да говори пред репортери, Politico съобщи, че той вече е пратил писмо до Конгреса, с което го уведомява, че войната в Иран е "прекратена". И казва на коя дата – 7 април. Така според него той е водил неоторизирана от Конгреса война само между 28 февруари и 7 април и затова няма нужда от разрешение още да продължи военните действия. Какво гласи американският закон – НАУЧЕТЕ: Край на войната с Иран: На Тръмп му остава малко време преди Конгресът по закон да може да го спре

На този фон, Тръмп обяви, че Иран искал да подпише споразумение, защото не му останала военна сила, обаче Тръмп не бил доволен от това, което предлага Техеран:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И още – на въпрос дали разбра, че Пакистан е отворил пътища към Иран по суша, така че от морската му блокада няма чак толкова ефект, отговорът на американския президент беше, че всичко знаел и много уважава Пакистан:

А за финал, още дивотии – супер се справят САЩ, никога в историята си не са се справяли толкова добре, сега цената на бензина била висока (гони средно 4,20 долара за галон, което е невиждано от много време насам), но като свършело това, Иран нямал да има ядрено оръжие - Още: Фицо: Цената на петрола зависи от това дали Тръмп се е наспал добре (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Пакистан цена на петрола морска блокада цена на бензина война Иран
Новините от днес
Новините днес