Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 5-11 януари 2026

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 5 до 11 януари 2026 г. ни напомня, че е важно да не бързаме със себе си или с процеса. Предстоящата седмица започва с динамична връзка между Венера и Марс в Козирог в понеделник, 5 януари.

Марс и Венера традиционно са известни като небесните любовници, но те са и боговете на проявлението . С изобилието на Марс и изобилието на Венера, няма нищо, което да не можете да постигнете. В Козирог това не е предназначено да доведе до незабавни резултати, а да започне подготовка. Работете стъпка по стъпка върху мечтите си, вярвайки, че дори в тъмнината, промяната се появява, когато сте готови за нея.

Докато светът може да ви казва да се заемете с новогодишни обещания и да се възползвате максимално от началото на годината, вселената ви казва да си починете тази седмица. Дните може да стават по-дълги, но все още сте в тъмната част на годината. Това означава, че най-важното, което можете да свършите, е да се стремите към целите или мечтите си насаме. Не става въпрос за външни действия или за налагане на промяна за една нощ, а за забавяне и работа с естествените цикли на вселената. В най-щастливия ден на вашия астрологичен знак тази седмица, посейте семената за това, на което се надявате.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: понеделник, 5 януари

Преосмисли какво означава успех, скъпи Овни. Намираш се в разцвет в професионалния си живот. Въпреки това искаш да си сигурен, че това, към което се стремиш, е в съответствие с това кой си.

Това е изключително мощен период, тъй като Венера и Марс се обединяват в Козирог в понеделник, 5 януари. И все пак, Венера и Марс носят и своята собствена магия. През това време е важно да разберете какво означават за вас успехът и изобилието, а не как ви е казано да ги дефинирате. Прегърнете креативността си и не забравяйте, че като бъдете себе си и следвате светлината си, можете да постигнете дори повече, отколкото сте планирали.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: неделя, 11 януари

Телец, бъди готов да прегърнеш това, което вълнува душата ти. В неделя, 11 януари, астероидът Веста се премества във Водолей, носейки период на иновации и признание в кариерата ти. Веста е първото небесно тяло, което си проправя път във Водолей, но е част от изграждащ се стелиум, който ще ти помогне да постигнеш мечтите си и да трансформираш живота си.

Независимо дали кандидатствате в колеж, опитвате се да изберете специалност или търсите работата на мечтите си, тази енергия ви помага да бъдете забелязани по всички правилни начини. Веста ви насърчава да намерите това, което резонира с душата ви, вместо просто да следвате перфектно подготвен път. Във Водолей тя може да ви накара да се впуснете в непознатото, но също така ви помага най-накрая да получите това, което е предназначено за вас.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 10 януари

Вземете пренасочването, скъпи Близнаци. Сатурн се движи през вашия дом на кариерата от 2023 г. Това е създало силно желание да намерите своята цел и да бъдете полезни на другите. Докато Сатурн сега е в последните си седмици в Риби, вие също най-накрая виждате истинската цел на тази фаза.

В събота, 10 януари, астрологичната енергия ще ви донесе ново прозрение, цел или мечта, които можете да използвате, за да определите предназначението си и да постигнете успех. Уверете се, че слушате знаците около вас и сте готови да приемете промяна в посоката.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: събота, 10 януари

Позволете си да получите мир, красиви Рак. Везни е зодиакалният знак, който управлява вашия дом и семеен живот. Това представлява дълбоката ви нужда вашият домашен живот, семейство и близки взаимоотношения да бъдат хармонични и мирни.

В събота, 10 януари, последната четвърт на Луната във Везни нежно се издига, отвеждайки ви в пространство на мир, хармония и комфорт. Трябва да си позволите да получите мир през това време, вместо да се разсейвате или да търсите нещо нередно. Позволете си да видите, че сте преминали през невероятно труден етап от живота си и знайте, че това ново ниво на изобилие и мир е тук, за да остане.

