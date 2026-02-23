Участници в "Ергенът: Любов в рая" отново са заедно (СНИМКА)

Нови слухове за една от най-коментираните бивши двойки в "Ергенът: Любов в рая" заляха онлайн пространството. Става въпрос за една от най-скандалните участнички - Анна-Шермин и Красимир, които се появиха заедно на светско събитие и дори позираха един до друг. Това не остана незабелязано както от последователите на Шермин в социалните мрежи, така и от различни медии, според които е възможно двамата отново да са заедно като двойка.

В Insagram Шермин качи няколко снимки от въпросното събитие, включително и видео, на което виждаме, че е отличена с приз за "Най-популярен участник" в романтичното риалити.

Естествено, тя не пропусна да изтъкне пред публиката личните си качества и отново говори за "тънката си талия", "48 килограма" и "5-те езика", които знае.

Към момента обаче нито Шермин, нито Красимир са говорили публично за отношенията си и не са потвърдили дали отново са заедно като двойка, след като той се раздели с певицата Кияра.

Припомняме, че бизнесменът и изпълнителката са развалили годежа си малко след финала на "Ергенът: Любов в рая", подобно на много от останалите двойки, които излязоха от от шоуто привидно влюбени и сигурни в избора си.

За неразбирателствата помежду си двамата разказаха в "Преди обед", където почти се скараха, докато споделят версиите си за раздялата.

