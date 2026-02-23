Правителството на Гюров:

Пълен обрат в живота на тези зодии през МАРТ 2026

23 февруари 2026, 21:10 часа 0 коментара
Пълен обрат в живота на тези зодии през МАРТ 2026

Съдържание:

През март 2026 г. в небето ще се събере комбинация от аспекти, която няма да премине тихо. За няколко зодиакални знака този месец ще отбележи ясен разрив с предишния им живот и началото на напълно нова посока.

Март 2026 е месец, в който на небето се случват достатъчно неща, за да се усети истинска промяна в темпото. В самото начало на месеца се случва пълно лунно затъмнение в Дева, което засилва усещането, че нещо приключва, не само на повърхността, но и в самата структура на ежедневието и навиците.

Не след дълго следва Новолунието в Риби, носещо нова начална енергия на ниво емоции, интуиция и вътрешна насока, докато преходът на Слънцето в Овен на 20 март бележи началото на нова астрологична година и придава на цялата история тон на движение и действие.

Още: Те навлизат в нова глава от живота си: Новолунието на 17 февруари носи щастлив период за 4 зодии

На заден план протичат по-бавни, но много влиятелни процеси: Сатурн преминава през първите градуси на Овен, в съвпад с Нептун, така че натрупаните през годините въпроси за границите, отговорността и реалността сега са изправени пред въпроса за смисъла и визията. Юпитер в Рак на 10 март се движи директно след дълъг ретрограден период и на субективно ниво носи усещането, че нещата, които са били „застояли“, най-накрая могат да се движат в по-конкретна посока.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Всички зодиакални знаци ще усетят тази транзитна комбинация като кондензация на събития и решения, но за четири знака акцентът е много по-силен. За тези четири знака се активират ключови житейски оси – дом и кариера, идентичност и взаимоотношения, здраве и стил на работа, ценности и самочувствие – така че март 2026 г. лесно се разпознава като месец, след който те вече няма да живеят по същия начин, както преди.

Рак

Раците навлизат в март/март с Юпитер в своя знак. Планета на разширяване 10.3. тя се движи директно и всичко, което се е вихрило на заден план през последните месеци, сега иска да стане видимо: планове, амбиции, отдавна мъртви желания.

Още: Новолуние и лунно затъмнение на 17 февруари: Какво трябва и не трябва да се прави

Лунното затъмнение в Дева активира областта на ежедневието, комуникацията и мисленето. Много хора губят търпение с разговори, които се въртят в кръг, със съобщения, които им дразнят нервите, с ангажименти, които не водят доникъде. Умората от „дреболии“ се превръща в сигнал, че стига толкова.

Риби за Рак символизират разширяващите се хоризонти. Слънцето и Новолунието в Риби отварят въпроси за смисъла: в какво искате да инвестирате времето си, какво искате да научите, какви житейски избори можете да подкрепите както с ума, така и със сърцето си. Именно тук често възниква желанието за нови пътища – буквално (пътуване, чужбина, учене) или символично (различен мироглед, духовна работа, нова концепция за живота).

Когато Слънцето влезе в Овен на 20 март, фокусът се измества към видимата част от вашата история – вашата работа, вашият статус, вашата роля в обществото. Сатурн, високо в картата, призовава за зрялост: по-ясни избори, по-ясни цели и структура. Много Раци вземат решения през това време, които променят посоката на кариерата им или начина им на работа.

Нова глава за Раците не е белязана от едно-единствено събитие, а от факта, че спирате да се поставяте на последно място. От март 2026 г. вече няма да е приемливо за вас всички останали да знаят какво искат от вас и да нямате право на собствени планове.

Още: Новолуние в Козирог: Ето кои 4 зодии ще осъществят целите си

Близнаци

Близнаците обикновено държат отворени няколко варианта едновременно, но март 2026 г. изисква избор. Затъмнението в Дева засяга основите – дом, семейство, чувство за сигурност. Мястото на пребиваване, отношенията в къщата, начинът, по който се отнасяте към родителите или членовете на семейството, може да се променят. Вместо навика „някак си ще се получи“, става ясно, че е необходимо ясно решение.

Риби за Близнаци символизират кариера и обща насока. Слънцето, Меркурий и новолунието в тази област отварят пред вас преразглеждане на всичко, което сте изградили досега: титли, роли, цели. Стари идеи или възможности се завръщат, но сега ги гледате с други очи. Възниква въпросът дали това, което правите, е в съответствие с истинската ви природа или просто с нуждата да бъдете „полезни“ и постоянно на разположение.

Юпитер в Рак се премества директно в зоната на парите и личната ценност. Това е моментът, в който ясно виждате разликата между работа, която поглъща, и работа, която подхранва. Близнаците, които работят под цената си от години, започват да преговарят по различен начин, оттеглят се от сътрудничества, които не уважават времето и знанията им, и търсят условия, при които могат да функционират в дългосрочен план.

Още: Мощно новолуние в Козирог на 18 януари сбъдва желания - ето как

Сатурн в Овен тества дългосрочните ви планове и мрежата от хора около вас. Някои взаимоотношения се засилват, други се угасват. Март носи естествено „отсяване“: вече не искате да хабите енергия за контакти, които съществуват само по навик.

Нова глава за Близнаците започва в момента, в който спрете да държите всичките си възможности отворени. Март 2026 г. ви помага да видите ясно къде искате да живеете, какво искате да правите и с кого наистина се виждате в бъдеще.

Везни

Везните често държат конците между хората, успокояват ситуациите и балансират емоциите на другите. Март 2026 г. показва колко много струва това. Затъмнението в Дева преминава през зоната на потиснато съдържание. Всичко, което сте отлагали години наред, за да угодите на околните, сега излиза на повърхността чрез умора, безсъние и тяло, което започва да изпраща много ясни сигнали.

Още: По Новолуние: Луната ще освети пътя на щастието за 3 зодии

Рибите са поле на ежедневна работа и здраве за Везните. Слънцето и новолунието там отварят въпроса за ритъма: колко работите, как работите, как се възстановявате. Ретроградният Меркурий връща на дневен ред теми, които сте се опитвали да разрешите „в движение“, така че сега е ясно, че сте прекрачили някои граници отдавна.

Юпитер в Рак носи по-голяма видимост и по-голям натиск от отговорност. Възможно е повишение, по-голям проект или по-голяма видимост. Ако базата е стабилна, този период може да бъде силна крачка напред. Ако не е, това носи ясно послание, че не можете да продължите със същото темпо и по същия начин на работа.

Сатурн в Овен се движи през зоната на партньорствата. Връзките, които имат истинска сила и желание за растеж, сега придобиват ново ниво на сериозност. Където няма взаимност, пукнатините стават видими и вече не могат да бъдат прикрити с хубави думи.

Новата глава за Везните започва с една проста промяна: балансът вече не означава, че всички са щастливи, а че вече не плащате за спокойствието на другите хора със собственото си здраве.

Риби

За Риби, март 2026 е един от ключовите месеци в годината. Слънцето е във вашия знак, Новолунието е в Риби, а Меркурий е ретрограден във вашия знак през по-голямата част от месеца. Фокусът не е върху това, което се случва „навън“, а върху това как възприемате себе си и къде сте се изгубили в очакванията на другите хора през годините.

Ретроградният Меркурий ви връща към стари вярвания за себе си: какво си мислите, че ви е позволено да поискате, колко сте свикнали да отстъпвате, къде сте поемали роли, които ви изтощават. Новолунието в Риби носи момент на тишина, в който става по-ясно кои сте сега, зад всички истории, които сте носили от миналото.

Когато Слънцето премине в Овен, историята се спуска на практическо ниво. Овен във вашата карта съответства на полето на вашите собствени ресурси: пари, енергия, време, конкретни умения. Сатурн в същия знак ви моли да започнете да се справяте с тях по-отговорно. Рибите често разчитат на интуицията и потока, но сега става важно да имате структура, план, споразумение.

Този период носи решения, които може да изглеждат прости, но те променят цялата динамика: започвате да таксувате за това, което преди сте правили безплатно, намалявате броя на ангажиментите, с които едва успявате да се справите, отказвате роли, които са били приемани за даденост в продължение на години.

Нова глава за Рибите не изглежда като внезапен обрат, а по-скоро като поредица от ясни „да“ и „не“, които най-накрая отразяват кои сте и от какво имате нужда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
Астроложката Алена новолуние хороскоп
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес