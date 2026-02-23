Фаза на Луната и аспект на деня на 24 февруари 2026 г. Време за експерименти

На 24 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 8-и лунен ден от 10:27 ч. Този ден ще напомни, че всички области от живота ви са взаимосвързани. Връзките влияят на работата ви, а вътрешните чувства определят външните събития. Ако отдавна чувствате, че определена връзка се основава единствено на навик или страх, утре може да възникнат обстоятелства, които ще ви принудят да преосмислите нейния формат. Марс наблизо ви дава смелостта да говорите директно и да действате решително, но без агресия.

В работата

В професионалната сфера това е време на неочаквани идеи, готовност за експерименти и отхвърляне на остарели модели. Слънцето и Меркурий в Риби създават различен слой на реалността. Тук няма място за твърда логика, а има фин усет, способността да усещате другите от разстояние, да откривате подтекстове и настроения. Мислите ви не текат по прави линии, а в кръгове, връщайки се към важни теми отново и отново. Това е подходящ момент за творчество, за разговори от сърце, за разбиране на истинските мотиви на вашите действия.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване и ще спомогне за дълголетието ви. Сънищата ще са вещи. Може да видите намек за същинското ви предназначение в живота, затова не ги оставяйте без внимание.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock