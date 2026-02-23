Кой наистина се нуждае и кой не от рибено масло?

Кой вероятно няма нужда от тях?

Какво точно се съдържа в рибеното масло?

Капсулите с рибено масло стоят по рафтовете на аптеките с тиха увереност. Те обещават сила на сърцето, по-остро мислене и по-спокойно възпаление. Много хора ги купуват без да се замислят. Но наистина ли тези меки гел капсули принадлежат към ежедневието на всеки?

TOI Health разговаря с д-р Сандийп Реди Копула, главен лекар по вътрешни болести в болниците Arete, който обсъди тази често срещана дилема: „Ако има една добавка, за която почти всеки е обмислял в даден момент, това е рибеното масло. Пациентите често влизат в клиниката с бутилка и питат: „Докторе, трябва ли да приемам това ежедневно?“ Честният отговор е – зависи много повече от човека, отколкото от популярността на добавката.“

Рибеното масло съдържа омега-3 мастни киселини, главно EPA и DHA. Тези хранителни вещества подпомагат сърдечната функция, здравето на мозъка и баланса на възпаленията. Популярността обаче не е равносилна на необходимост. Истинският въпрос е прост: кой всъщност има полза?

Мазните риби са източник на рибено масло. В него присъстват ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA). Тези омега-3 мастни киселини подобряват стабилността на сърдечния ритъм и регулирането на възпалителните процеси.

Националните здравни институти (NIH) заявяват, че омега-3 мастните киселини са важни за понижаване на триглицеридите и поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Хранителните вещества от храната и хранителните вещества от капсулите обаче не винаги действат по един и същи начин в тялото. Цялата риба осигурява протеини, селен, витамин D и други съединения, които капсулите не могат да възпроизведат напълно.

Хапчета рибено масло

Рибеното масло може да помогне на правилния човек, в правилната доза, по правилната причина.

Кой наистина се възползва от хапчетата рибено масло?

Определени групи могат да получат ясни ползи.

1. Хора с високи триглицериди

Д-р Копула обяснява: „Хората с високи нива на триглицериди – специфичен вид кръвни мазнини – са сред най-ясните кандидати. В такива случаи, медицински контролираното приемане на омега-3 добавки може да помогне за понижаване на триглицеридите, наред с промени в диетата и начина на живот.“

Продуктите с омега-3 мастни киселини, отпускани с рецепта, са одобрени в няколко страни за лечение на много високи нива на триглицериди.

2. Някои пациенти с установено сърдечно заболяване

„На някои пациенти с установено сърдечно заболяване може да се препоръча и рибено масло в внимателно предписани дози, въпреки че това решение обикновено е индивидуализирано, а не рутинно“, отбелязва той.

Големи проучвания, като например проучването REDUCE-IT, са показали полза при избрани пациенти с висок риск, използващи EPA с рецепта под медицинско наблюдение. Това не се отнася за капсули без рецепта, приемани случайно.

3. Тези, които рядко ядат риба

Д-р Копула добавя: „Тези, които рядко консумират мазни риби – като сьомга, сардини или скумрия – също биха могли да се възползват, особено ако в цялостната им диета липсват здравословни мазнини.“

Забързаният градски начин на живот често означава пропускане на хранения и преработени закуски. В такива случаи хранителната добавка може временно да запълни хранителния дефицит, докато хранителните навици се подобрят.

Кой вероятно няма нужда от тях?

Тук е необходимо пренастройване на очакванията.

„Ако вече ядете риба два или три пъти седмично, поддържате балансирано хранене и нямате рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, добавянето на капсула може да не ви осигури значителна допълнителна полза“, обяснява д-р Копула.

Няколко големи финансирани от правителството проучвания показват ограничена полза за здрави възрастни, приемащи рибено масло за първична профилактика. Например, проучване, споменато в NIH, установява , че рутинното приемане на омега-3 мастни киселини не намалява значително сериозните сърдечно-съдови събития при общо здрави възрастни.

Хранителните добавки работят най-добре, когато коригират дефицит или се справят с определен медицински проблем. Те не служат като ежедневна застраховка за хора, които вече задоволяват хранителните си нужди