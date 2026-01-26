Пълнолуние на 1 февруари носи КЪСМЕТ на 4 зодии

Въпреки че всички зодии усещат този лунен пик по свой начин, четири зодии навлизат в особено щастлив и стимулиращ период. За тях парите, работата и връзките се движат по-бързо в наши дни и се появяват хора, които специално отварят нови врати. Пълнолунието в Лъв на 1 февруари увеличава смелостта, видимостта и готовността да застанат зад това, което наистина искат.

Пълнолунието на 1 февруари 2026 г. е на 13° Лъв, в опозиция на Слънцето във Водолей. Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон са във Водолей, създавайки силен стелиум във въздуха, с акцент върху приятелства, екипи, бъдещи планове и това, което наричаме „нова посока в живота“

Юпитер е в Рак и се движи ретроградно, наблягайки на темата за емоционалната и семейната сигурност, докато Сатурн е все още в края на Риби, Уран е в Телец около 27°, а Нептун е в самото начало на Овен.

Тази комбинация изважда на преден план класическото напрежение на оста Лъв-Водолей: от една страна, желанието да бъдеш автентичен, видян и живеещ от сърце (Лъв), а от друга, нуждата да си сътрудничиш, да бъдеш част от общност и да променяш модели, които вече не издържат на напрежение (Водолей). Емоциите се изострят, взаимоотношенията се оголват до същността си и на повърхността излизат теми за гордост, желание и принадлежност.

Зодиите, които ще се възползват най-много от това пълнолуние, са тези, които правят хармонични аспекти с Лъв и Водолей – тоест тези, които лесно улавят вълната на това пълнолуние: Овен, Близнаци, Лъв и Стрелец. За тях смелостта, възможностите и правилните хора се срещат по-лесно в момента.

Овен

За Овен, Пълнолунието в Лъв активира зоната на радостта, любовта, децата, хобитата и всичко, което наистина ви зарежда с енергия. Стелиумът във Водолей попада в зоната на приятелите, екипите, мрежите и дългосрочните планове. Това е комбинация, при която личните желания и социалният живот започват да се допълват красиво.

На работния фронт бихте могли да се захванете с проект, който демонстрира вашия талант – независимо дали става въпрос за творческа задача, публична изява, ръководене на екип или нов дигитален проект. Марс във Водолей добавя смелост за сътрудничество с хора, които „не играят играта класически“, така че това е подходящ момент за необичайни екипи, стартиращи компании, хуманитарни или социално полезни истории.

Що се отнася до парите, Юпитер в Рак набляга на дома и основите. Късметът е на ваша страна, ако инвестирате в това, което укрепва чувството ви за сигурност в дългосрочен план – дом, семейство, недвижими имоти, семеен бизнес или работа от вкъщи. Импулсивните разходи могат лесно да ви извадят от равновесие сега, докато разумните ходове, свързани със семейството, могат да донесат много осезаеми ползи.

В любовта, Пълнолунието събужда нуждата да се чувствате живи. Ако сте необвързани, може да срещнете някого чрез приятели, срещи, социални медии или споделен проект. Ако сте във връзка, въпросът е: колко радост, игра и чувство да сте заедно „екип“, а не просто логистична двойка, има в тази връзка? Честният разговор сега може да донесе облекчение и нова близост.

Що се отнася до здравето, тялото се нуждае от канал за излишния огън. Физическата активност, танците, спортът, всичко динамично – помага както на психофизическото, така и на физическото. Ако не дадете на тялото си отдушник, стресът може да се отрази на сърцето, гърба или главата ви под формата на напрежение и безсъние.

Близнаци

За Близнаци, Пълнолунието в Лъв разпалва сферата на комуникацията, ученето, кратките пътувания, споразуменията и ежедневните контакти. Стелиумът във Водолей попада в зоната на по-голямата картина: вярвания, обучение, чужбина, право, интернет, духовност. Получавате комбинация: това, което казвате всеки ден, и това, в което дълбоко вярвате, започват да се подравняват.

В бизнес план това е чудесно време за преговори, изготвяне на договори, презентации, маркетинг, публикуване, писане, лекции или всякаква форма на информационна работа. Слънцето, Меркурий и Венера във Водолей създават благоприятни аспекти към вашия знак, така че имате по-голям шанс да бъдете чути и взети на сериозно. Ако чакате важен имейл или отговор, нещата биха могли да потръгнат сега.

Що се отнася до парите, Юпитер в Рак набляга на дома на личните ресурси и самочувствието. Добрите новини могат да дойдат чрез разговор: споразумение за по-висока заплата, по-благоприятни условия, допълнителна работа или препоръка. Ключът е да сте наясно какво предлагате и да не намалявате цената си само за да накарате всички да се чувстват комфортно.

В любовта акцентът е върху честната комуникация. Ако сте необвързани, нови запознанства са възможни чрез обкръжението ви, социалните мрежи, курсове, семинари или кратки пътувания. Ако сте във връзка, разговорите за бъдещи планове, пътувания, съвместно учене или пренареждане на целите вече могат да протичат по-лесно. Пълнолунието ви помага да кажете това, което ви е на ума от известно време.

По отношение на здравето, нервната система изисква внимание. Темпото може да бъде бързо, така че умствената почивка се превръща в необходимост, а не в лукс. Редовните кратки почивки, съзнателното дишане, ходенето без телефон и бягството от постоянната стимулация сега имат голямо значение.

Лъв

Лъв е основната тема на тази лунация - пълната Луна е във вашия знак, докато опозиционната планета е във Водолей, в областта на партньорствата, сътрудничеството, клиентите и важните индивидуални взаимоотношения.

На работния фронт това може да бъде повратна точка. Може да получите признание, видимост, възможност за повишение, нов договор или етап, в който ясно виждате какво знаете и можете да правите. Взаимоотношенията с партньори, клиенти и сътрудници се засилват: някои сътрудничества се задълбочават, а други приключват, защото отдавна са „изтекли“. Марс и Плутон във Водолей носят по-ясни граници – вече няма място за взаимоотношения, в които постоянно се приспособявате и получавате малко в замяна.

Що се отнася до парите, Юпитер в Рак работи на заден план, в зоната на несъзнаваното и заплетените истории. Добрата карма идва от всичко, което сте правили „честно“ в миналото, дори и да не е изглеждало възнаградено по онова време. Сега могат да бъдат затворени стари дългове, да приключат изтощителните разходи или да се появи възможност, която е резултат от някои стари усилия. Не е непременно драматично, но може да бъде много облекчаващо.

В любовта емоциите са засилени и няма повече криене. Ако сте във връзка, вече виждате много ясно къде диша връзката и къде не. Могат да се водят честни разговори за баланс на силите, уважение, споделени планове и подкрепа. Ако сте необвързани, вашият магнетизъм се увеличава - привличате хора, които обичат вашата автентичност, но и такива, които изпитват вашите граници. Важно е да останете верни на себе си, без да играете роли само за да накарате всички да се чувстват комфортно.

Що се отнася до здравето, тялото ви дава сигнали, когато сте прекалили. Сърцето, кръвното налягане, гърбът и гръбначният стълб са особено чувствителни. Имате нужда от моменти, когато не сте „на сцена“: качествен сън, време без екрани, прекарване на време сред природата, дейности, които не правите заради впечатление, а за себе си.

Стрелец

За Стрелец, Пълнолунието в Лъв осветява сферата на смисъла, вярванията, ученето, чуждите страни, правото и всичко, което разширява хоризонтите ви. Стелият във Водолей активира сферата на комуникацията, споразуменията, ученето, кратките пътувания и ежедневните контакти. Резултатът е комбинация, която ви подхожда идеално: по-широки идеи и конкретни стъпки най-накрая се съчетават.

На работния фронт това е идеален период за всичко, свързано с образование, преподаване, писане, онлайн работа, медии, маркетинг, правни въпроси или международно сътрудничество. Слънцето, Меркурий, Венера, Марс и Плутон във Водолей помагат на вашите идеи да намерят пътя си към правилните хора – чрез имейли, срещи, презентации, представления, пътувания или дигитални канали. Ако мислите за учене, курс, получаване на сертификат или пътуване до чужбина, сега може да възникне реална възможност.

Що се отнася до парите, Юпитер (вашият управител) в Рак стои в зоната на споделените ресурси, заемите, инвестициите, наследствата и парите на други хора. Щастието идва чрез умна работа с финансите: рефинансиране, договаряне на дългове, споделяне на разходи, договаряне на съвместни инвестиции или подкрепа на други хора (партньор, семейство, институции). Това не е непременно времето за рискови игри, но е за по-зряло боравене с това, което вече съществува.

В любовта, Пълнолунието събужда нуждата от по-дълбока, по-смислена връзка. Ако сте необвързани, сте привлечени от хора от различен произход, с различен манталитет, различен език, „различен свят“. Срещате ги чрез пътувания, учене, интернет или чрез кръг от хора със сходни интереси. Ако сте във връзка, темата е споделена визия: накъде отива тази връзка, какво учите заедно, чувствате ли, че растете един с друг или просто разказвате едни и същи истории.

По отношение на здравето е важно как се справяте със стреса от документооборота, твърде многото информация и постоянната умствена дейност. Въпреки че сте зодия, която обича действието и движението, сега е полезно да имате по-ясни рутини за почивка и релаксация.