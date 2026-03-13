Правителството на Гюров:

Унгария върна иззетите превозни средства на Ощадбанк, но без парите и златото

13 март 2026, 1:10 часа 215 прочитания 0 коментара
Унгария върна иззетите превозни средства на Ощадбанк, но без парите и златото

Унгария върна незаконно иззетите превозни средства за превоз на пари в брой на Ощадбанк, но без парите. Това съобщи пресслужбата на финансовата институция на профила си във Facebook. От Бдапеща отбелязаха, че превозните средства вече са предадени на представители на Ощадбанк и украински дипломати. „Автомобилите, както и някои от личните вещи на седемте членове на екипа за превоз на пари в брой, най-накрая бяха върнати на законните им собственици от Унгарската национална данъчна и митническа администрация“, съобщиха Ощадбанк.

Още: Орбан прекрачи границата: Похити украинско злато и задържа за заложници 7 банкови служители

Пресслужбата отбелязва още, че след връщането на превозните средства за превоз на пари в брой са регистрирани редица повреди по оборудването. „Юристите на Ощадбанк извършиха подробен оглед на място на всички установени дефекти. След връщането на превозните средства в Украйна ще бъде направена оценка на щетите“, се казва в съобщението.

Още: Има само едно нещо, което Орбан не прави срещу нас - да ни атакува с ракети, дронове или войници

Унгария обаче все още не е върнала конфискуваните валута и злато. „В Унгария остават незаконно иззети пари в брой и ценности на стойност 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и 9 кг банково злато“, подчерта държавната банка.

Случаят

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 5 март служители на държавната банка „Ощадбанк“ бяха задържани в Унгария, заедно с превозни средства за превоз на пари в брой и ценности. Задържаните украински граждани са шофирали два служебни автомобила, пътуващи между Австрия и Украйна и превозващи пари в брой в рамките на редовното сътрудничество между държавните банкови институции. Според унгарския министър на транспорта Янош Лазар, конфискацията на средствата и златото на Ощадбанк е в отговор на предполагаемото блокиране на нефтопровода „Дружба“ от страна на Украйна.

Още: Белезници, превръзки на очите и припадък: Украйна с брутални обвинения срещу Унгария за похитените от "Ощадбанк" (ВИДЕО)

На 10 март унгарското правителство прие наредба, позволяваща съхранението на парични средства и златни кюлчета, иззети от украински събирачи на пари в брой, за период от поне 60 дни. Документът беше подписан от премиера Виктор Орбан. Украинският външен министър Андрей Сибиха заяви, че унгарските власти са прибягнали до тероризъм на държавно ниво и не го крият след кражбата на средства и златни кюлчета от Ощадбанк.

Още: Унгария връща на Украйна откраднатите инкасаторски коли, но не и парите и златото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
злато Виктор Орбан конфискувани пари война Украйна Ощадбанк
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес