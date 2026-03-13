Унгария върна иззетите превозни средства на Ощадбанк, но без парите и златото

Унгария върна незаконно иззетите превозни средства за превоз на пари в брой на Ощадбанк, но без парите. Това съобщи пресслужбата на финансовата институция на профила си във Facebook. От Бдапеща отбелязаха, че превозните средства вече са предадени на представители на Ощадбанк и украински дипломати. „Автомобилите, както и някои от личните вещи на седемте членове на екипа за превоз на пари в брой, най-накрая бяха върнати на законните им собственици от Унгарската национална данъчна и митническа администрация“, съобщиха Ощадбанк.

Пресслужбата отбелязва още, че след връщането на превозните средства за превоз на пари в брой са регистрирани редица повреди по оборудването. „Юристите на Ощадбанк извършиха подробен оглед на място на всички установени дефекти. След връщането на превозните средства в Украйна ще бъде направена оценка на щетите“, се казва в съобщението.

Унгария обаче все още не е върнала конфискуваните валута и злато. „В Унгария остават незаконно иззети пари в брой и ценности на стойност 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и 9 кг банково злато“, подчерта държавната банка.

Случаят

На 5 март служители на държавната банка „Ощадбанк“ бяха задържани в Унгария, заедно с превозни средства за превоз на пари в брой и ценности. Задържаните украински граждани са шофирали два служебни автомобила, пътуващи между Австрия и Украйна и превозващи пари в брой в рамките на редовното сътрудничество между държавните банкови институции. Според унгарския министър на транспорта Янош Лазар, конфискацията на средствата и златото на Ощадбанк е в отговор на предполагаемото блокиране на нефтопровода „Дружба“ от страна на Украйна.

На 10 март унгарското правителство прие наредба, позволяваща съхранението на парични средства и златни кюлчета, иззети от украински събирачи на пари в брой, за период от поне 60 дни. Документът беше подписан от премиера Виктор Орбан. Украинският външен министър Андрей Сибиха заяви, че унгарските власти са прибягнали до тероризъм на държавно ниво и не го крият след кражбата на средства и златни кюлчета от Ощадбанк.

