Инциденти с два американски военни самолета-цистерни в Близкия изток: Какво се случва?

Централното военно командване на САЩ CENTCOM съобщава, че е имало най-малко два инцидента с американски самолети за зареждане KC-135.

Едната машина е била изгубена по време на операцията „Epic Fury“ в приятелско въздушно пространство. Съобщава се, че самолетът с 6 души на борда е претърпял катастрофа в Западен Ирак. CENTCOM заяви, че инцидентът не е причинен от вражески или приятелски огън. Тече издирвателна мисия за спасяване на оцелелите.

При друг инцидент отново самолет KC-135 е бил поразен във въздуха. Според съобщенията, машината се е приземила благополучно в Израел. За момента няма повече подробности. 

Какво представлява Boeing KC-135 Stratotanker?

Boeing KC-135 Stratotanker е основният самолет за зареждане във въздуха на военновъздушните сили на САЩ, който е на служба от края на 1950-те години. Екипажът обикновено се състои от трима души — пилот, втори пилот и оператор на зареждащата тръба. Около 550 самолета остават в служба от 732 построени.

Припомняме, че именно такъв вид машини са разположени и на летището в София. Присъствието им предизвика огромни дебати у нас. 

Същевременно бе съобщено, че ирански дронове са поразили и френска база в иракския град Ирбил в северен Ирак. Според информацията е бил поразен френски хеликоптер, но повече подробности за момента не се споменават.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
