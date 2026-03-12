След иранските удари по THAAD: САЩ местят още ПВО системи в Близкия изток, лишавайки важен съюзник (ВИДЕО)

Съединените щати прехвърлят част от своите противоракетни системи THAAD от Южна Корея в Близкия изток в рамките на продължаващите военни операции срещу Иран, съобщи The Washington Post, позовавайки се на двама неназовани официални представители. Южнокорейският президент И Дже-мьон също потвърди преместването на системите. На заседание на кабинета той заяви, че този ход няма да повлияе на възпиращия ефект срещу Северна Корея, цитиран от Yonhap News.

„Ние се противопоставяме на изтеглянето на някои американски оръжия за противовъздушна отбрана, използвани за военните нужди на нашата страна, но е също така сурова реалност, че не можем напълно да наложим мнението си“, призна президентът на Южна Корея.

Американските батареи THAAD бяха разположени в Южна Корея, за да се справя страната по-ефективно със севернокорейските балистични ракети.

Освен това източници от американското издание заявиха, че американските въоръжени сили прехвърлят и ракети прехващачи от Индо-Тихоокеанския регион и други места към системите за противовъздушна отбрана Patriot в Близкия изток. Прехвърлянето на допълнителни противоракетни способности е необходимо за укрепване на отбраната срещу ирански балистични ракетни атаки.

Ролята на THAAD във войната на САЩ и Израел срещу Иран

След началото на военната операция на САЩ и Израел Иран започна удари срещу Йордания, Саудитска Арабия и ОАЕ, с цел да унищожи американските противоракетни системи THAAD. Техеран се опита предимно да деактивира радарите AN/TPY-2, които са част от тези противоракетни системи.

Има данни, че са поразени поне 2 радара за THAAD, Ислямската република дори говори за 4. Унищожаването на такива радари би могло значително да отслаби ефективността на противоракетната отбрана на САЩ в региона и да увеличи шансовете иранските балистични ракети да достигнат целите си.

Системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) позволява прехващането на балистични цели извън атмосферата. За унищожаването на целта се използва само кинетичната енергия на ракетата прехващач Talon.