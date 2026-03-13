Дузпа в 93-тата минута спаси Фио от гаф, но Палас и Майнц не отърваха кожата (Резултати от Лига на конференциите)

Фиорентина постигна драматичен успех с 2:1 над Раков в първи двубой от 1/8-финалите на Лига на конференциите. На "Артемио Франки" Джонатан Брунес изведе гостите напред в резултата в 60-ата минута. 120 секунди по-късно Шер Ндур възстанови паритета. В третата минута от добавеното време появилият се от скамейката Алберт Гудмундсон реализира дузпа, с което спаси "Ла Виола" от издънка.

Издънки на Палас и Майнц 05

Междувремнно Кристъл Палас и Майнц 05 записаха нулеви ремита. "Орлите" не успяха да надвият АЕК Ларнака у дома въпреки доминацията си. Германският тим пък не намери път към вратата на Сигма при визитата си в Чехия. АЕК обаче напълно оправда очакванията и разби с 4:0 като гост Целие.

ОЩЕ: Гръцки подвиг, английска гениалност и бойко италианско реми: Резултати от Лига Европа

Aston Villa are the only English team to have won their game in Europe this week.



This evening, Nottingham Forest lost to Midtjylland, while Crystal Palace drew with AEK Larnaca.



It follows six English teams in action in the Champions League, with four teams losing and two… pic.twitter.com/ekvSjqCbIK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 12, 2026

Преди това АЗ Алкмаар победи Спарта Прага с 2:1 у дома. Трой Парот отбеляза и двата гола за домакините. Матиас Войта се разписа за гостите. Страсбург се наложи с 2:1 при визитата си на хърватския Риека, а Райо Валекано спечели с 3:1 своето гостуване на турския Самсунспор. Шахтьор Донецк пък надви с 3:1 Лех Познан. За поляците на скамейката остана Пламен Андреев.

Резултати от осминафинални срещи в турнира Лига на конференциите:

АЗ Алкмаар - Спарта Прага - 2:1

Лех Познан - Шахтьор Донецк - 1:3

Риека - Страсбург - 1:2

Самсунспор - Райо Валекано - 1:3

Кристал Палас - АЕК Ларнака 0:0

Сигма Оломуц - Майнц 0:0

Фиорентина - Ракув 2:1

Целие - АЕК 0:4

ОЩЕ: Кошмарът на Лудогорец взе стабилен аванс срещу палача на Левски, тим от Висшата лига се издъни (Резултати от Лига Европа)