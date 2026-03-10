Помогна ли на Румен Радев първата дама с постовете си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Помогна ли на Румен Радев първата дама Десислава Радева с постовете си във Фейсбук и дали експрезидентът губи заради мълчанието си в кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април. На тези въпроси отговори в предаването Студио Actualno проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации, който е и директор политически анализи и прогнози в “Галъп“. Припомняме, че Десислава Радева написа в своя Facebook профил следното: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

Росен Стоянов обясни подобава ли на съпругата на такъв високопоставен човек да си позволява такива коментари:

“Не би трябвало да си позволява. Със сигурност това мълчание (на Румен Радев, бел. ред.) вършеше работа тогава, когато не бяха толкова развити дигиталните платформи на комуникация.

Листите са проговаряне

Защото до последния възможен момент можеше да отлагаш атаката срещу всеки един от твоите, която задължително трябва да се очаква от опонентите. Днес обаче имаме достатъчно време от крайния момент, в който можеш да подадеш листите, конкретно именувайки.

А няма начин да не ги даде, а това е проговаряне вече в конкретика, ще не ще. И много бързо пред дигиталните платформи въобще в интернет пространството ще бъде търсена, намерена и разпространена информация за всеки от тези кандидати.

И разбира се, тук искам да бъда коректен, независимо от това дали тя е проверима, вярна, измислена или някакъв вид хибридна.

Снимка БГНЕС

Иначе що се отнася до фамилната обремененост в случая, лично аз съм малко по-консернативен в това отношение и винаги правя аналогия какво ли би станало в Съединените щати, ако съпругата на американския президент даде негативна оценка за действията му сега в Иран.

Ще стане невероятен скандал. Как се уговаря това? Как се поддържат толкова устойчиво дълги години семейни взаимоотношения, всеки от нас вероятно може да си даде отговор.

Не всичко е цветя и рози

Невинаги всичко е цветя и рози, понякога се налагат огромни компромиси, но както Вие справедливо отбелязъхте, когато си ангажиран с такава публичност и институционалност, и държавническа заявка, там всичко трябва да е тихо и спокойно, дори и като театър на събитията.“

Проф. Росен Стоянов коментира и резултатите от последното социологическо проучване на “Галъп“. Те показват, че пет политически формации влизат в следващия парламент, като най-много гласове получава тази на Румен Радев.

Втори с разлика от около 10% са ГЕРБ-СДС, трети – коалицията ПП-ДБ, четвърти – ДПС на Делян Пеевски и пети са “Възраждане“.

Още – във видеоматериала.