Международният наказателен съд започна разследване срещу Лукашенко

Международният наказателен съд започна разследване на възможни престъпления срещу човечеството на режима на президента на Беларус Александър Лукашенко. Решението идва след жалба от Литва.

Още: Пораженческо мислене: Путин подписа закон, който го пази в бъдеще

Офисът на прокурора на Международния наказателен съд започна разследване във връзка със ситуацията между Беларус и Литва след искане от Вилнюс да провери възможни престъпления на режима на Лукашенко, съобщава се на сайта на Международния наказателен съд. Съдът стигна до заключението, че има разумни основания да се счита, че престъпления, попадащи под Римския статут на МНС, са могли да бъдат извършени частично на територията на Литва. Това бе посочено от Вилнюс в обръщението му от 30 септември 2024 г.

Още: Затвор със строг режим: Русия осъди съдии от Хагския трибунал заради ареста на Путин

В същото време литовската страна, която е член на съда, поиска да бъдат проверени възможни престъпления срещу човечеството и на територията на самата Беларус, която не е член на Международния наказателен съд.

Още: Няма измъкване: Заповедта за арест на Путин остава в сила дори мирният план на Тръмп да обяви амнистия

Според предварителната оценка на прокуратурата, има основания да се счита, че депортирането и преследването на политически опоненти на беларуските власти може да са били проведени в рамките на целенасочена държавна политика. Предполага се, че такива действия са били извършвани с подкрепата или одобрението на висшите органи на властта. Разследването се отнася до трансгранични престъпления, извършени от 1 май 2020 г. Става въпрос преди всичко за възможна депортация и преследване по политически мотиви, се подчертава на сайта на съда.

Друго решение на съда

Междувременно прокурорите на МНС заявиха, че не виждат основателна причина да смятат, че са извършени престъпления срещу човечеството в резултат на санкциите, наложени от САЩ на Венецуела от 2014 г. Те посочиха в изявление, че няма да започнат разследване във връзка със санкциите. Отделно разследване за предполагаеми престъпления срещу човечеството, извършени във Венецуела от 2014 г. обаче е в ход, допълниха прокурорите от МНС.

Още: Три държави напускат Международния наказателен съд