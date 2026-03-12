Кошмарът на Лудогорец взе стабилен аванс срещу палача на Левски, тим от Висшата лига се издъни (Резултати от Лига Европа)

Ференцварош постигна изключително ценен успех с 2:1 над Спортинг Брага в първи двубой от 1/8-финалите на Лига Европа. В Будапеща много силен мач направи 25-годишният французин Лени Джоузеф. В 32-рата минута нападателят асистира на спрягания за ЦСКА Габи Кахиновски, който откри резултата. През втората част самият Джоузеф удвои преднината на унгарците след подаване от бившия футболист на Пирин Благоевград Чебраил Макрецкис.

Ференцварош победи Брага

Любопитното е, че Ференцварош отстрани родния Лудогорец на плейофите, за да стигне дотук. Въпреки загубата с 1:2 на "Хювефарма Арена" момчетата на Роби Кийн успяха да спечелят с 2:0 у дома, което беше напълно достатъчно. Брага пък елеминира настоящия първенец в Първа лига Левски още във втория кръг от квалификациите на Лига Европа - и то след фамозен гол в продълженията на реванша, дело на Фран Наваро.

ОЩЕ: Гръцки подвиг, английска гениалност и бойко италианско реми: Резултати от Лига Европа

It's been a great night for Ferencvaros & Robbie Keane.



The Hungarians will take a 2-0 lead into their second leg with Braga next week in Portugal. pic.twitter.com/kyi3SmzkG2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 12, 2026

Иначе Нотингам Форест се издъни и загуби у дома с 0:1 от Мидтиланд. Единственото попадение в срещата реализира появилият се от скамейката кореец Гуе-сун Чо. Селта Виго и Лион пък не се победиха в Испания. Хавиер Руеда изведе домакините напред в резултата в средата на първата част. В 54-тата минтуа Борхе Иглесиас получи втори жълт картон, оставяйки тима си с 10 души. Ендрик матерализира численото предимство на французите в 87-ата минута за крайното 1:1.

Резултати от първи осминафинални срещи в турнира Лига Европа:

Болоня - Рома - 1:1

Лил - Астън Вила - 0:1

Панатинайкос - Бетис - 1:0

Щутгарт - Порто - 1:2

Генк - Фрайбург 1:0

Нотингам - Мидтиланд 0:1

Селта Виго - Лион 1:1

Ференцварош - Брага 2:0