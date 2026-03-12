Лайфстайл:

Фаза на Луната и аспект на деня на 13 март 2026 г. Ден за трансформации

12 март 2026, 10:42 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 13 март 2026 г. Ден за трансформации

Съдържание:

На 13 март 2026 г. Луната е намаляваща, 24 лунен ден. Денят е призив за действие, воден не от студено пресмятане, а от дълбоко вътрешно знание. Марс в Риби действа нежно, индиректно, но решителността му не отслабва. Утре може да почувствате, че е дошъл моментът да кажете „да“ на мечтата си, дори и да изглежда невъзможно. Или, обратно, може да осъзнаете, че е време да се освободите от това, което отдавна ви е спъвало, пречело ви е да продължите напред.

Дисциплина

Луната в Козирог добавя нотка на дисциплина и отговорност към тази картина. Докато Риби ви канят да се потопите по-дълбоко в емоциите си, Козирогът изисква структура и практичност. Тази комбинация създава вътрешно напрежение, което е особено важно днес. Вашите мечти и интуитивни прозрения трябва да се оформят, в противен случай рискуват да останат красиви, но безплодни фантазии. Луната в Козирог пита: Какво сте готови да направите за това, в което вярвате? Какви стъпки, колкото и малки да са, можете да предприемете днес?

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии жена аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес