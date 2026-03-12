Фаза на Луната и аспект на деня на 13 март 2026 г. Ден за трансформации

На 13 март 2026 г. Луната е намаляваща, 24 лунен ден. Денят е призив за действие, воден не от студено пресмятане, а от дълбоко вътрешно знание. Марс в Риби действа нежно, индиректно, но решителността му не отслабва. Утре може да почувствате, че е дошъл моментът да кажете „да“ на мечтата си, дори и да изглежда невъзможно. Или, обратно, може да осъзнаете, че е време да се освободите от това, което отдавна ви е спъвало, пречело ви е да продължите напред.

Дисциплина

Луната в Козирог добавя нотка на дисциплина и отговорност към тази картина. Докато Риби ви канят да се потопите по-дълбоко в емоциите си, Козирогът изисква структура и практичност. Тази комбинация създава вътрешно напрежение, което е особено важно днес. Вашите мечти и интуитивни прозрения трябва да се оформят, в противен случай рискуват да останат красиви, но безплодни фантазии. Луната в Козирог пита: Какво сте готови да направите за това, в което вярвате? Какви стъпки, колкото и малки да са, можете да предприемете днес?

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2026 година

