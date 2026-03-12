Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Висш ирански представител: Ще накараме САЩ да съжаляват за голямата си грешка

12 март 2026, 20:22 часа
Висш ирански представител: Ще накараме САЩ да съжаляват за голямата си грешка

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка". Това предупреди днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп "казва, че иска бърза победа. Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита. Няма да се откажем, докато не ви накараме да съжалявате за голямата си грешка", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Израел война Иран Али Лариджани
