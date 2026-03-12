Висш ирански представител: Ще накараме САЩ да съжаляват за голямата си грешка

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка". Това предупреди днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.

Още: Техеран затваря вратата за диалог с Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп "казва, че иска бърза победа. Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита. Няма да се откажем, докато не ви накараме да съжалявате за голямата си грешка", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".

Още: Фактическият лидер на Иран: Израел и САЩ ще съжаляват за Али Хаменей