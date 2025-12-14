Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 15 - 21 декември 2025

Вашите таро хороскопи са тук за 15 - 21 декември 2025 г. с прогнози за всеки зодиакален знак за седмицата, в която започва сезонът на Козирог. Докато сезонът на Стрелец донесе теми, свързани с ученето и пътуванията, с навлизането на Слънцето в Козирог е време да се стегнете, да останете на едно място и да работите. Луната пътува от Риби до Близнаци, така че седмицата започва и завършва с гъвкава и променлива енергия. Настроението ви води през завършвания към себеизследване, самооценка и след това социализация с други хора.

Колективната карта таро за всички тази седмица е Светът, която символизира завършването на един цикъл. Каквото и да сте работили този месец, време е да го довършите. Ако искате да разчистите графика си за празниците, сега е моментът да го направите, за да можете да влезете силно в 2026 г.

Таро картата за Овен тази седмица: Дяволът, обърнат

Овен, когато е обърната, картата таро Дявол е за преодоляване на изкушението и научаване как да правите по-добри избори . Готови сте да разчупите нездравословните модели и тази седмица осъзнаването ви за тях расте.

Изкушенията, които преди са ви примамвали, вече не ви привличат и осъзнавате, че може би са ви служили в миналото, но не и сега. Чувствате се способни тази седмица и изборите ви са дисциплинирани.

Използвайте яснотата на нещата тази седмица, за да пренасочите енергията си към конструктивни дейности. Ще бъдете по-малко реактивни.

Таро картата за Телец тази седмица: Деветка жезли

Телец, Деветката на жезлите, е за постоянство и сила. Вие сте създадени за постоянство. Дори и да се чувствате уморени тази седмица, няма да се откажете преждевременно, защото целта, която сте си поставили, е близо до изпълнение.

Пазете времето и емоционалните си граници. Почивайте си, когато имате нужда. Дайте си обещание да не изоставяте това, в което сте инвестирали време – и го спазете.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Шест пентакли, обърната

Готови сте да поставите лични граници, Близнаци, а Шестте пентакли, обърнати, са свързани с идентифициране на нездравословни взаимоотношения , които заплашват вашия мир.

Има дисбаланс в начина, по който давате или получавате, и сте готови да идентифицирате областите от живота си, които са претоварени. Здравословните граници служат на две цели за вас тази седмица, като ви помагат да изпитате мир, а също така учат другите да ви уважават.

Таро картата за Рак тази седмица: Сила, обърната

Рак, ако се чувствате малко по-малко мотивирани или целеустремени тази седмица, обърнатата карта таро Сила ви предлага да си починете и да не се натоварвате прекалено много.

Нивата ви на енергия могат да се променят, затова бъдете много чувствителни към емоционалните, физическите и духовните си нужди. Може да бъдете по-малко продуктивни, ако се опитвате да продължите напред, когато трябва да си почивате . Обърнете внимание на това как се чувствате.

Таро картата за Лъв тази седмица: Глупакът, обърнат

Лъв, твоята седмична карта таро е Глупакът, обърнат наопаки, символизиращ лошо време и безразсъдно поведение. Когато си изправен пред решение тази седмица, не действай импулсивно .

Опитайте се да не действате, без да мислите. Преоценете границите си и решете дали искате да се ангажирате. Не бързайте. Не бързайте с това, което има стойност за бъдещето.

Таро картата за Дева тази седмица: Седем чаши

Дева, твоята седмична карта таро е Седем чаши, която е за пожелателно мислене и добри избори. Изборите изискват яснота, така че ако вършиш много задачи едновременно или се чувстваш неудобно, няма да вземеш решение, с което да се чувстваш добре.

Не всички възможности са реалистични, така че тази седмица изберете това, което е в съответствие с вашите цели и това, което знаете, че ви дава дългосрочна стабилност, а не само краткосрочна привлекателност.

Таро карта за Везни тази седмица: Кралица на жезлите, обърната

Не се отказвайте от силата си, Везни. Кралицата на жезлите, обърната, показва контролиращо поведение и липса на посока.

Време е да си възвърнете самочувствието и да поставите съмнението в себе си на негово място. Знайте приоритетите си и избягвайте да се поддавате на очакванията на другите, особено ако знаете, че това няма да съответства на вашите дългосрочни желания.

Таро карта за Скорпион тази седмица: Асо на чашите, обърната

Слушай сърцето си , Скорпион. Ако всичко, което чуваш, е тишина, тогава е време да се запиташ защо. Асото на чашите, обърнато, представлява духовна празнота, която може да възникне, когато си уморен или чувстваш, че имаш твърде много работа.

Възстановяването започва с честност, а емоционалното изтощение започва с преструването, че сте добре, когато не сте. Искате да се откъснете от натиска на външния свят и да се вслушате в сърцето си. Правете това, което ви помага да се чувствате по-в хармония с вътрешната си енергия.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Кулата

Стрелец, имайте търпение тази седмица. Картата таро Кула е за внезапни събития, които са трудни за предвиждане, и вие също не можете да ги игнорирате.

Когато се случат неочаквани ситуации, не ги игнорирайте. Животът създава смущения и може да се чувствате неудобно, така че бъдете отворени да работите, когато искате да се откажете. Реагирайте на случващото се и не бягайте от проблеми, които ви учат на ценни уроци.

Таро картата за Козирог тази седмица: Деветка пентакли, обърната

Козирог, вашата карта таро за седмицата е обърната Деветка пентакли, която е свързана с финансова безотговорност. Копнеете за финансова сигурност и често основавате самооценката си на успеха си, на това, което имате, и на това, което правите.

Признайте си това и се съсредоточете върху това, което правите, особено върху навиците, които включват харчене. Вашата стабилност се увеличава с дисциплина, а успехът ви расте с постоянство.

Таро картата за тази седмица за Водолей: Четири пентакли

Картата таро Четири Пентакли е за материалната стабилност и желанието ви да я имате в живота си. Водолей, пазете ресурсите и времето си, тъй като и двете са най-големите ви активи. За да имате сигурността, която искате, е необходимо да обезопасите основните области от живота си.

Тази седмица обърнете внимание на навиците и комфорта си. Обърнете внимание какво говорят те за вас и как ежедневието ви блокира растежа или го насърчава.

Таро картата за Риби тази седмица: Крал на мечовете, обърната

Обърнатият Крал на Мечовете е свързан с тиранично поведение, така че наблюдавайте и наблюдавайте тази седмица, Риби. Ще забележите как някои хора могат да злоупотребяват с авторитета и силата си.

Не е нужно да бъдете харесвани от хора, на които не се възхищавате, и е по-добре да се дистанцирате от неудобни хора , ситуации или енергия, които ви карат да се чувствате, че не сте там, където трябва да бъдете.

Открийте къде е предназначено да бъдете и потърсете начини да създадете повече възможности, които да ви правят щастливи.