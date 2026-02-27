Таро хороскоп за 28 февруари

Научете какво ви очаква тази събота, 28 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Четири мечове, обърната

Всичко ще бъде наред, Овни. Животът е на път да стане по-натоварен от обикновено и когато енергията ви се повиши, ще преминете през период на адаптация.

В този последен ден на февруари, обърнатата Четворка на мечовете ви уверява, че е добре да си почивате, когато имате нужда. Искате да бъдете продуктивни! Затова пазете емоционалната си енергия, когато можете.

Таро карта за събота за Телец: Седем пентакли

Телец, отделете малко време, преди да направите нещо прибързано. Седемте пентакли са за оценка на всичко, което сте вложили в даден проект. На 28 февруари изпитвате скука, разочарование и желание да се откажете.

И все пак, инвестицията на време си струва да се оцени. Когато правите кратък преглед, откривате какво трябва да знаете, за да вземете мъдро решение. Решенията, основани на факти, са много по-лесни за придържане, отколкото тези, основани на емоции.

Таро карта за събота за Близнаци: Смърт

Животът се променя по толкова много начини. Картата Таро на Смъртта е за края на една епоха, докато започва друга.

На 28 февруари започвате отначало по начин, за който не сте си мислили, че ще го направите, но това рестартиране е полезно за живота ви. Научавате се за ползите от отвореното съзнание . Животът се развива по изумителни начини и когато се отворите за възможностите, това може да бъде вълнуващо пътешествие.

Таро карта за събота за Рак: Императрицата, обърната

Императрицата, обърната карта таро, е за емоционална нужда, която се изразява по нездравословен начин.

На 28 февруари се насърчавате да преразгледате изискванията, които поставяте към другите, и тези, които налагате на хората, на които държите. Балансът е процес в процес на разработка. Затова не бъдете строги към себе си, ако забележите поведенчески модел , който трябва да се промени. Добре е да сте наясно и това е чудесно място да започнете.

Карта таро за петък за Лъв: Паж пентакли, обърнат

За да успеете на 27 февруари, ви е необходим план. Обърнатата страница с пентакли е свързана с отлагането и вършенето на работа, без да знаете точно какъв искате да бъде резултатът. Трябва да помислите за вашите избори и резултати.

Така че, ако се наложи да промените нещо по пътя, вече имате представа къде да се насочите. Не забравяйте, че това, което мислите, не винаги ще бъде приложено по един и същи начин, така че записването на нещата и разработването на стратегии ще направят идеите ви да текат по-добре

Таро карта за събота за Дева: Деветка жезли, обърната

Дева, миналото има своето място в живота ти, но същото важи и за бъдещето. Искаш да си наясно как мисленето ти те забива в коловоз. Може дори да не осъзнаваш, че се случва.

Деветката жезли, обърната, ви напомня, че заседналостта често е свързана с умора или чувството, че не можете да продължите.

Има моменти, в които да се откажете, но спирането не е задължително да бъде окончателно. Можете да си починете и след това да се върнете към работата си. Ключът е да знаете кога е най-добре да правите какво.

Таро карта за събота за Везни: Шест мечове, обърната

Шестицата мечове, обърната, подчертава съпротивата срещу промяната. На 28 февруари се чувствате спъвани от емоции, които вече не ви служат, но са твърде пресни, за да бъдат напълно излекувани.

Везни, работата по изцелението трябва да се извърши, дори когато не виждате резултатите. В крайна сметка те ще пристигнат при вас, но засега е необходима вашата упоритост.

Таро карта за събота за Скорпион: Десетка мечове, обърната

Понякога е чудесно място да бъдеш на дъното. Десетката мечове, обърната, говори за неизбежно опустошение, но в края на бурята има дъга: възможност.

На 28 февруари, напомнете си, че ви предстои пътешествие с неизвестна дестинация, но то ще бъде хубаво!

Може да не сте готови да видите крайния резултат от целия си упорит труд по различни причини, но изберете да вярвате в себе си. Знайте, че сте достатъчно издръжливи и способни да се справите с каквото и да преживявате в момента.

Таро карта за петък за Стрелец: Осмица жезли

Всеки обича ясна комуникация и това е, което символизира Осемката жезли на 27 февруари. Целта е честност, но хората интерпретират казаното по различен начин. Не всяка тема е разбрана ясно.

Има моменти, в които казваш едно, а човек чува нещо друго, базирайки се на собствените си възприятия.

Днешната цел е да изпреварим този процес, като задаваме въпроси и сме целенасочени при регистрациите, за да намалим объркването

Таро карта за събота за Козирог: Тройка жезли, обърната

Тройката жезли, обърната, показва ситуация, в която отхвърляте това, което ви се предлага. Може да има различни причини, поради които избирате да кажете „не“, но основната е, че не искате да бъдете обезпокоявани от ненужни задачи.

Козирог, спокойствието е повече от състояние на духа; това е решение да се сведе до минимум достъпът до другите, особено когато не сте сигурни каква е тяхната цел или намерения. Да бъдеш отворена книга може да изглежда алтруистично, ако не и очарователно; границите обаче са от съществено значение . Поставете си няколко днес.

Таро карта за събота за Водолей: Четворка жезли

Животът е на път да бъде изключително сладък, Водолей. На 28 февруари ще изпитате всички радости на дома, семейството и любовта. Таро „Четири пръчки“ е за събиране и това може да е нещо толкова просто, колкото да си вземете почивен ден, който да прекарате в собственото си пространство.

Наслаждавайте се на уюта на личното си пространство. Практикувайте благодарност. Добре е да цените нещата, които имате, особено когато не можете често да им се наслаждавате без прекъсване.

Таро карта за събота за Риби: Две жезли

Двойката на жезлите е свързана с внимателно създаден план. На 28 февруари е най-добре да следвате структуриран график и да имате под ръка списък със задачи, за да можете да управлявате времето си разумно.

Риби, объркването е сведено до минимум, когато предварително сте планирали дейностите си. Знаете върху какво да се съсредоточите и какво да отложите за по-късно. Да бъдете стратегически е умен ход днес.