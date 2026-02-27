Нестле Групата отчита органичен ръст от 3,5% за 2025 г.

Важни финансови акценти

● Органичният ръст на продажбите (OG) за 2025 г. възлиза на 3,5%, включително 0,8% реален вътрешен ръст (RIG) и 2,8% ценови ефект.



● Реалният вътрешен ръст се ускорява значително – от 0,2% през първата половина на годината до 1,4% през втората.



● Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (UTOP) достига 16,1% при увеличени маркетингови инвестиции (8,6% от продажбите).



● Свободният паричен поток е 9,2 млрд. швейцарски франка, а нетният дълг намалява до 51,4 млрд. швейцарски франка.



● Спестяванията по програмата Fuel for Growth възлизат на 1,1 млрд. швейцарски франка – над планираното за годината.



● Предложен дивидент от 3,10 швейцарски франка на акция – 66-та поредна година с поддържан или увеличен дивидент.



● За 2026 г. се очаква органичен ръст между 3% и 4% и подобрение на маржа спрямо 2025 г.

Нестле отчита стабилни годишни резултати за 2025 г., реализирайки органичен ръст от 3,5% и общи отчетени продажби от 89,5 млрд. швейцарски франка. Въпреки предизвикателната макроикономическа среда и отслабените потребителски нагласи в редица пазари, компанията отчита ясно ускоряване на реалния вътрешен ръст през втората половина на годината и значително подобрение в тенденциите при пазарните дялове.



Главният изпълнителен директор на Нестле, Филип Навратил, коментира:



„Окуражен съм от представянето ни през 2025 г., което отразява целенасочените действия, които предприехме в условията на предизвикателна външна среда. Реалният вътрешен ръст (RIG) беше положителен във всички зони и глобално управляваните бизнеси. Увеличихме маркетинговите инвестиции, постигнахме марж на оперативната печалба от търговска дейност (UTOP) от 16,1% и генерирахме 9,2 милиарда швейцарски франка свободен паричен поток. Подобрението на органичния ръст, реалния вътрешен ръст (RIG) и тенденциите в пазарните дялове през втората половина на годината показват, че предприетите от нас действия дават резултат.“



През 2025 г. компанията ускори изпълнението на стратегията си, като фокусира портфолиото около четири основни бизнеса – Кафе и напитки, Храни за домашни любимци и Детско хранене, които формират около 70% от продажбите, както и силни регионални позиции в сегмента Храни и снаксове. Бизнесите Детско хранене и Nestlé Health Science се обединяват в единна структура, с цел по-ясно лидерство и по-висока ефективност. Паралелно с това продължава рационализацията на портфолиото, включително напреднали преговори за продажбата на оставащия сладоледен бизнес на Froneri.

По категории, основни двигатели на растежа през годината са категориите Кафе и напитки и Шоколадови продукти, подкрепени от ценови корекции, насочени към компенсиране на инфлацията при кафето и какаото. Категорията Храни за домашни любимци също отбелязва стабилно развитие, водено от реален вътрешен ръст и подобрение на пазарните позиции. Онлайн продажбите продължават да се разширяват с двуцифрен темп – 13,5% органичен ръст, достигайки 20,5% от общите продажби на Групата.

Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (UTOP) е 16,1%, в съответствие с предварително обявената прогноза, въпреки натиска от по-високите цени на суровините и валутните ефекти. Брутният марж намалява със 110 базисни пункта до 45,6%, като ефектът от инфлацията при входящите разходи е частично компенсиран чрез ценови действия и инициативи за ефективност.

Свободният паричен поток достига 9,2 млрд. швейцарски франка, със силно представяне през втората половина на годината. Нетният дълг намалява до 51,4 млрд. швейцарски франка, подкрепен от доброто генериране на парични средства и извънредно разпределение от съвместното предприятие Froneri.

За 2026 г. компанията очаква органичен ръст между 3% и 4% и допълнително подобрение на маржа на оперативната печалба. Прогнозата отчита възможно краткосрочно влияние от изземването на определени партиди бебешки формули, като компанията подчертава, че всички продукти на пазара са безопасни и производството е възобновено при засилен контрол.



В Зона Европа органичният ръст през 2025 г. е 4,3%, с положителна динамика в повечето пазари и категории. Основни двигатели са Кафе и напитки, Шоколадови продукти и Храни за домашни любимци, като пазарните дялове се подобряват в повечето направления.



За България изпълнителният директор на Нестле България, Петър Стоилов, заяви:

„Голямо уважение към целия екип на Нестле България и към партньорите ни, които извървяха този път с нас в една нелека година. Всички наши усилия и решимост да постигнем успех ни доведоха до резултат – реализирахме 5,5% органичен ръст и изпълнихме модела на Нестле. Продължаваме да осигуряваме добра храна за още повече българи и български семейства и техните домашни любимци чрез новостите и иновациите, които въведохме през 2025 г., както и да подкрепяме уязвими социални групи с продуктови дарения на стойност 700 000 евро. Особено се гордеем със старта на производството на KitKat шоколадите в нашата историческа шоколадова фабрика в София, което подчертава значението на България като иновативен център за производство на шоколадови изделия.“