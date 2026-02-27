Рокадите в МВР продължават, падат глави на полицейски шефове

Служебният вътрешен министър Емил Дечев извърши нови кадрови промени в системата на МВР, като смени ръководството на Областната дирекция в Габрово. Досегашният директор старши комисар Пламен Иванов напуска поста и се връща като началник на Районното управление в Трявна. За временен директор на габровската полиция е назначен старши комисар Георги Георгиев. Той работи в системата на МВР от 2001 г., а до момента оглавяваше сектор в 04 Районно управление към СДВР.

Рокадите

Рокада има и в Смолян. Старши комисар Цветан Цанков е освободен, а на негово място застава старши комисар Костадин Пачеджиев, който вече е ръководил дирекцията в периода 2022 - 2023 г. Още: Ръководството на МВР привиква областните директори на полицията

Смени на директорските постове са извършени и в Разград и Търговище, където начело застават съответно Петър Ванев и Мариан Михайлов.

По информация на БНР ръководството на МВР провежда срещи и с други областни директори в страната, като не са изключени нови кадрови решения в близките дни.

Още в първите дни от мандата си Дечев предложи освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, назначен по предложение на кабинета "Желязков". Рашков вече не е на поста, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му. Освободен беше и заместник-главният секретар. Още: "Каква е уговорката?": "ДПС - Ново начало" намекна, че само вътрешният министър не е на ПП

Новоназначеният Георги Кандев ще ръководи професионалното направление на министерството до избора на титулярен главен секретар. Служебният кабинет няма да излъчва постоянна кандидатура, като решението е оставено на бъдещо редовно правителство след изборите на 19 април.