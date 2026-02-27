Само така е правилно да почистите гуменото уплътнение на пералнята си

От време на време може да забележите миризма на мухъл, когато отваряте пералнята си. Независимо дали имате пералня с предно или горно зареждане , гуменото уплътнение на машината може да е виновно. Това парче гума помага за уплътняване на машината и предотвратява изтичането на вода по време на цикъл на пране. Но то може да бъде и първото, което понася тежестта от натрупване на перилен препарат , мухъл и прекомерна влага – ето защо редовното почистване е от решаващо значение за удължаване на живота на вашия уред.

Защо трябва да почистите гуменото уплътнение на пералнята си

Редовното почистване на гуменото уплътнение на пералнята е ключово за правилната поддръжка, казва Емили Диксън, мениджър продуктов маркетинг на продукти за грижа за прането в BSH North America. Освен че предотвратява появата на мухъл и плесен , почистването ще намали и неприятните миризми и ще предотврати напукване и разпадане на уплътнението. (Напукано, неправилно прилягащо уплътнение ще трябва да се смени и това може да ви струва скъпо.)

Професионалистът по домакински уреди Брайън Шонфийлд казва, че проблемите с уплътненията са особено тревожни за пералните машини с предно зареждане. „Гуменото уплътнение образува водонепроницаемо уплътнение около вратата на пералнята, което я прави често срещано място за задържане на остатъци, влага и мухъл“, обяснява той. „Пренебрегнатото уплътнение ще развие миризма, когато е влажно, и представлява потенциални хигиенни рискове, тъй като спорите на мухъл могат да се натрупат и да се пренесат върху дрехите ви.“

И в допълнение към тези непосредствени рискове, „това натрупване може евентуално да доведе до проблеми със запечатването и дренажа по-късно“, добавя Шонфийлд.

Препоръчителна честота на почистване

За най-добри резултати Диксън препоръчва бързо избърсване на гуменото уплътнение между всеки цикъл на пране, но това не е заместител на основното почистване, отбелязва тя. Както Диксън, така и Шонфийлд казват, че всеки месец трябва да правите по -задълбочено почистване на уплътнението си, за да го поддържате в отлично състояние.

Как да почистите гуменото уплътнение на пералнята си

Шонфийлд споделя, че както пералните с предно, така и тези с горно зареждане имат подобен процес на почистване. Ключовата разлика е, че при пералните с предно зареждане ще искате да се съсредоточите върху уплътнението на вратата, докато при пералните с горно зареждане ще почиствате уплътнението, разположено близо до капака.

Готови ли сте да се заемете със собственото си гумено уплътнение? Ето какво ще ви е необходимо.

Необходими материали

Кърпа за почистване

Мек дезинфекциращ разтвор или дестилиран бял оцет

Топла вода

Четка за зъби

Кърпа

Инструкции

Добавете топла вода и мек дезинфекциращ разтвор към кърпата си за почистване. Експертът препоръчва използването на дестилиран бял оцет.

Избършете старателно около гуменото уплътнение с навлажнена кърпа, като обърнете специално внимание на всички гънки, шевове и скрити пукнатини.

Намокрете четката за зъби с дезинфекциращия разтвор и вода. Използвайте това, за да достигнете до тесни пространства, до които само кърпата не може да достигне.

Подсушете уплътнението напълно с кърпа, като отстраните целия разтвор и влага.

Оставете вратата леко отворена, когато не използвате пералнята си, за да увеличите въздушния поток и да предотвратите появата на мухъл и плесен.