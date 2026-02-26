Божидар Саръбоюков пред Actualno: Мечтая за олимпийско злато, защо да не доближа и световния рекорд (ВИДЕО)

България в момента има най-добрия атлет в скока на дължина в света. Това е Божидар Саръбоюков, който скочи невероятните 8 метра и 45 сантиметра, за да запише най-добър резултат в света за сезона. Европейският ни шампион от 2025 г. подобри националния рекорд на България, оцелял повече от 30 години, а с това даде и сериозна заявка за историческа първа световна титла за България в дългия скок при мъжете.

Европейският шампион Божидар Саръбоюков - Спортист №9 на България за 2025 година

В интервю пред Actualno.com избраният за Спортист №9 на България за 2025 година сподели, че да бъде в топ 10 на анкетата "Спортист на годината" е сбъдната мечта. "За мен това е признание за добре свършената работа през 2025 година. Беше наистина чест за мен да съм сред тези добри състезатели. Това е една мечта. Преди време съм гледал всички тези спортисти само по телевизора, а сега вече съм там - на деветата позиция. Надявам се оттук нататък да продължава да е така, и да съм още по-напред в класирането", заяви Божидар.

Невероятният старт на сезон 2026 за Божидар в дългия скок

Божидар признава, че най-голямата му мечта е да стане олимпийски шампион. Той обаче осъзнава, че до евентуалното постигане на тази цел има да извърви още много стъпки, а първата от тях е Световното първенство в зала в март. След като оглави световната ранглиста за годината с най-силен резултат, Божидар вече е считан за един от фаворитите за световната титла. А първата индикация, че е в невероятна форма дойде на състезание в Метц, където подобри националния рекорд и се изравни с действащия световен шампион Матия Фурлани.

"Състезанието в Метц ще ми остане завинаги в сърцето. Преди състезанието си бях казал, че няма да му се дам на Фурлани. Винаги съм готов само и единствено за първото място. Казах си, че колкото и да скочи в Метц, аз ще гледам да го победя. Той скочи 8.37, което изглеждаше нереално да го победя. Обсъдихме някои неща с треньора, и после разбрах, че днес е денят, в който да се отпуша. Не успях да победя Фурлани, но пък за радост подобрих националния рекорд. С треньора сме обсъждали, че много отдавна съм готов да скачам такива резултати, но явно изискваше повече време", заяви Божидар.

"Знам, че хората очакват от мен да стана световен шампион"

По отношение на все по-големите очаквания към него, Саръбоюков коментира: "Гледам да съм здраво стъпил на земята, за да не ми изиграе това лоша шега за Световното първенство. Много добре знам какви са очакванията на хората, не съм сляп, виждам какво се публикува в социалните мрежи. Знам, че хората очакват от мен да стана световен шампион, но гледам да не си го слагам, че съм най-добрият."

Божидар Саръбоюков е номер 1 в световната ранглиста за 2026 година

Божидар постигна още по-силен резултат на състезание в Белград, където записа невероятните 8 метра и 45 сантиметра - най-добър резултат в света за сезона. Това пък допълнително го развълнува за Балканския шампионат, където влезе като фаворит за победата - въпреки наличието на двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.

"След като направих резултати от 8.39 и 8.45, някак си имаше по-голямо притеснение, защото знам, че всички очакваха от мен да стана шампион. Не бих казал точно притеснение, но малко или много очакванията на хората влияят подсъзнателно на моята психика. Влязох в малко по-тежка подготовка за Световното, и на Балканския шамионат се и разболях. Знам, че Тентоглу е способен винаги да направи голяма изненада - да скочи 8.30, 8.40, 8.50. Има всяка една титла поне по два пъти и не е случаен. Аз му се възхищавам изключително много. Не се радвам толкова, че го победих, а че отново показах на себе си, че мога да повторя тези резултати", сподели Саръбоюков, който признава, че следи изкъсо конкуренцията си.

Попитан на какво отдава скока в резултатите си, Божидар сподели: "Трябваше да се отпуша. 2023-та имам резултат от 8.22. Тогава изобщо не бях подготвен толкова физически и психически, колкото сега. От много време съм готов за такива резултати, но трябваше да премина през тези загуби, да видя, че конкуренцията става по-силна, за да имам още по-голям глад. Смятам, че случайни неща няма - на всичко си му идва времето и място. И се надявам да е било за добро, че загубих тези 2-3 години."

Промяната в техниката и болката от Олимпийските игри в Париж

Саръбоюков опитва да промени и техниката си на скачане, което му изиграва лоша шега за Олимпийските игри в Париж. В крайна сметка той решава да се върне към старата си техника, за да може днес да скача още по-силни резултати отпреди. "Това беше изцяло моя грешка и вина, че се опитах да скачам с двойна ножица. Треньорът тогава не беше на моето мнение, но така го почувствах и така го направихме. Загубихме една цяла година, и много ме е яд и за Олимпиадата в Париж, защото точно тогава направихме и този риск, който за жалост не беше добре за нас. В момента смятам, че скачам по естествен начин, който на мен ми е удобен и това ми се отразява по изключително добър начин", призна Божидар.

"Болна тема са ми Олимпийските игри в Париж, защото не знам дали тогава можех да се набутам в медалите, но пък резултатът, с който се влизаше на финала, бе напълно достижим за мен. Месец и половина по-късно бях в пълна почивка и скочих резултата, който беше необходим за финал. Надявам се всичко това да се случва с причина и на следващата олимпиада нещата да са в моя полза", добави още той.

Може ли Божидар Саръбоюков да доближи световния рекорд в дългия скок?

В публичното пространство вече се говори и дали Божидар може да доближи невероятните световни рекорди от 8.79 метра на Карл Люис в зала и 8.95 метра на Майк Пауъл на открито. "Аз не си позволявам да мисля в такива измерения, хората започнаха да си позволяват, че съм готов за 9 метра. Това са много ранни неща, още съм само на 21. Времето е пред мен. Има за постигане много други неща, пък тогава да гоним такива големи рекорди, ако въобще можем да ги догоним. Скоро не е имало скачачи, които да се доближават до такива резултати, но защо да не съм първият. Само мога да се изненадам от себе си, ако постигам такива големи резултати", заяви Саръбоюков.

Божидар може да се състезава успешно и на троен скок, както и на висок скок

Сега за Божидар Саръбоюков предстои участие на Националния шампионат в зала в София, където има заявка не само за дълъг скок, но и за троен скок и висок скок, където има съответно лични резултати от 16.53 метра и 2.20 метра. "Не знам и аз какво да очаквам на Националния шампионат в зала. Все още не сме решили какво да правим и дали ще участвам и в трите дисциплини. Участието ми в другите дисциплини ми помага за развлечение, защото направих шест състезания до момента и това е изключително уморително - и психологически, и физически. Малко да се отпусна, да се позабавлявам. Аз обичам всякакви видове спорт и това нещо е с цел да разпусна", сподели Атлет №1 на България.

Очакванията водят до страх от провал

Саръбоюков се опитва да не мисли за високите очаквания към него преди Световното в зала. "Гледам да не ми пука много за хорското мнение, защото това е вид страх. Когато имаш очаквания, започваш да се страхуваш, дали ще стане, което е лошо. Гледам да се изградя психически като състезател. По-лошо е когато имаш очаквания към самия себе си. Аз с тези резултати няма как да нямам очаквания към самия себе си. Започваш да се притесняваш да не направиш фал, дали ще можеш да покажеш най-дорото от себе си. Трябва и много шанс - точно там да е моят ден, да нацеля точно дъската. Да направя всичко, каквото сме тренирали. Надявам се там да е моят момент и да се възползвам."

"Някои не уважават толкова световното първенство в зала, но мога да кажа, че това е може би най-трудното първенство в целия свят, дори е по-трудно от олимпиада, защото нормативите са изключително високи, а участниците са много малко като брой. В момента сме само 16 човека, които можем да участваме с нормативи. На Световното си е като финал, всички се пускат там за световната титла", добави още той.

Жестоката конкуренция за Световното първенство в зала

Относно конкуренцията за Световното първенство, Божидар смята, че най-сериозното име е това на Фурлани, но не подценява никого от останалите атлети, тъй като всеки от тях е способен да скача над 8 метра и 30 сантиметра. "Фурлани е най-голямата ми конкуренция, защото е млад, надъхан, дори и да има медал от всяко едно първенство, има голям глад да побеждава още и още. Виждам конкуренция и в много други състезатели. Всички, които са там, са способни да скачат над 8.30, 8.40 метра", каза лекоатлетът.

"Мечтая за олимпийско злато, а най-хубавото е, че и правя нещо по въпроса"

Попитан дали вече мисли за Игрите в Лос Анджелис през 2028-ма, той сподели: "Не съм си вкарвал Олимпиадата в Лос Анджелис в главата. Искам да минавам стъпка по стъпка. През 2026 г. Световното и Европейското. Като натрупам малко повече опит, тогава да започна да мисля и за Олимпиадата, но дотогава има много време. Едната ми мечта беше да подобря националния рекорд. Винаги съм си мечтал за резултати над 8.50, но сега, като видях, че мога, започнах да мечтая за още по-големи резултати. Разбира се, олимпийският медал, и то златният, е най-голямата мечта за мен. Най-хубавото е, че правя нещо по въпроса."

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да гледате в YouTube!

Автор: Стефан Йорданов