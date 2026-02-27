Разследват учител в германска детска градина за сексуални посегателства върху 6 деца

Учител в детска градина е задържан в провинция Хесен в Германия за многобройни случаи на сексуална злоупотреба с деца, съобщиха властите. Смята се, че 34-годишният мъж, който няма предишни присъди, е извършил посегателства върху шест момчета на възраст около 4 години, докато е бил на работа, а също, че е създавал материали с детска порнография, уточни прокуратурата в град Гисен и полицията в Източен Хесен.

Не може да се изключи възможността да са били извършени и други посегателства, съобщава ДПА.

Полицията и прокуратурата са открили мъжа чрез разследвания в уебсайтове в даркнет. Първоначално той е бил разследван по подозрение в притежание на детска порнография.

По време на претърсване от заподозрения са иззети множество устройства за съхранение на данни и други доказателства, включително изображения и видеоклипове. До ареста си мъжът е работил като учител в градчето Гребенхайн.

