Милиони левове за зала на чертеж: "Градът на здравето", който чака своята арена повече от десетилетие

Плевен – град с дългогодишни традиции в спорта, но и със спортни проекти, които често остават само на хартия. Повече от десет години в града под Панорамата трябваше да се издига мултифункционалната спортна зала „Арена Плевен“, която се предвижда да бъде най-скъпата спортна зала в историята на България, с проект, възлизащ на обща стойност 36 милиона лева или приблизително 18 и половина милиона евро. След цяло десетилетие забавяния и смяна на няколко кметове обаче, обещанията за този „паметник на спорта“ изглеждат все по-илюзорни. Липса на вода, съмнителни изпълнители на проекта и липса на ясни срокове са само част от въпросителните около изграждането на спортната зала.

Проект за 36 милиона лева и бетонни основи след 10 години

Проектът стартира през 2013 година с прогнозна стойност 12,7 милиона лева. През 2014 г. правителството на Пламен Орешарски отпуска 2 милиона лева, с които са изградени единствено бетонните основи. Строежът спира дотам, а години по-късно излятият бетон остава единственият видим резултат.

През 2021 година, по време на среща със спортистите на града, проф. Григор Горчев – водач на листата на ГЕРБ–СДС и почетен ректор на Медицинския университет, заявява, че средствата са буквално „заровени“ в една пуста поляна с излят бетон за основи. "За нас и за града ни не ни е нужно много, за да работим, да отгледаме децата си и те да останат тук. Нужни са ни сигурност и спокойствие. И уважение, защото спортистите заслужават това“, споделят представителите на различните спортове в града. Тогава професор Горчев обещава залата да бъде завършена през следващите четири години. Днес, повече от десетилетие след първата копка и пет години след обещанието за завършване, „Арена Плевен“ няма. На въпроса спазва ли се първоначално заложения график за изпълнение, Община Плевен избра да замълчи.

„Арена Плевен“ и сянката на „Арена Бургас“

Междувременно е избран изпълнител – консорциум между „Арете Строй“ и „Тендърбилд“ ЕООД. „Арете Строй“ е позната с редица обществени поръчки, включително строежа на „Арена Бургас“, която държи сегашния рекорд за най-скъпа зала, но на практика е неизползваема и остава без активен спортен календар. „Тендърбилд“ е създадена през 2022 г., като справка в Търговския регистър показва връзка с компания, свързана с Делян Пеевски.

Спортната база в града – между трагедията и оцеляването

В плевенската зала „Балканстрой“, където тренират мъжкият баскетболен отбор и стотици деца, тренировките често се оказват мисия невъзможна – липсват съблекални, отоплението е проблем, а транспортът до залата е нередовен. Сходна е картината и в други бази. За проблемите разказва и Маргарит Попов – инструктор по бойни изкуства от над 20 години и преподавател в местното спортно училище „Георги Бенковски“.

„Като цяло спортната инфраструктура в Плевен плаче за подмяна на съоръженията, за освежаване на помещенията. Общо взето работата е между трагична и „ще оцелеем още една година“. Има зали, в които се налага клубовете да инвестират много лични средства, за да могат да осигурят условия, в които децата изобщо да могат да влязат в залата, а да тренират вече евентуално. В Плевен, за съжаление, в последното повече от десетилетие може да се каже, че спортът е последна дупка на кавала, въпреки че от градската управа нееднократно заявяват друго“, споделя той пред Actualno.com.

„Истината е, че ако до момента имаше желание и доброто намерение да се построи нещо, да бъде постигнато нещо, за да може тези деца да се развиват, щеше да бъде направено. Ако ще изстрелват совалка оттам, тази сума за зала може и да е оправдана, но честно казано, не смятам, че всички пари, които се коментират, ще отидат в спортната зала. Съжалявам, ако ще разваля нечии обещания, но в последно време обещанията се превърнаха в евтина и бързооборотна стока, която хората с власт разменят много лекомислено. Общината трябва да е по-ангажирана. Не, тя трябва да е изобщо ангажирана. Да не забравяме, че преди години имаше едно невероятно предложение от един бивш управник на града залата по лека атлетика да бъде превърната в експоцентър. Това е съвършено гениално хрумване.“

„Във времето се изредиха обещания, че ще се оправи залата, която е до парк „Кайлъка“, че нещо ще се прави там. Имаше една зала, на която ѝ изляха основите, и всичко приключи дотам. Истината е, че в Плевен се строи постоянно – жилищни блокове, болници и какво ли още не, обаче за спортна зала така и не идва ред, така и не стигат пари, а децата трябва да се оправят, както могат. Сега очакваме да се построи този космически кораб. Дано някой го дочака, но на обещания спортната общественост в Плевен отдавна е спряла да вярва“, споделя още Попов.

На този фон градът продължава да се сблъсква и с друг хроничен проблем – водата. Всяко лято хиляди плевенчани остават на режим. Така въпросът дали близо 20 милиона евро за зала са оправдани звучи още по-остро. След запитване към Общината отговорът е, че средствата за „Арена Плевен“ са целеви и не могат да бъдат пренасочвани.

Плевен – град на здравето, но с болен спорт

Напук на всичко в Плевен има деца с мечти, надхвърлящи условията, в които тренират. В старите зали и по износените писти може би се подготвят бъдещите олимпийски надежди на България. Община Плевен ежегодно награждава десетимата най-добри спортисти, но въпросът за базата остава.

Обещанията остават, въпросите също. Времето ще покаже дали Плевен ще се сдобие с дългоочакваната спортна арена и дали ще бъде решен водният проблем, или на мястото на старите площадки ще продължат да изникват нови болнични корпуси. „Плевен е градът на здравето“ – така започва визитката на кмета д-р Валентин Христов. Но здрав град ли е този, в който спортът оцелява, а болниците се множат?

Автор: Кристин Попова