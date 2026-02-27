Любопитно:

Катастрофа край Пловдив блокира магистрала „Тракия“ в посока Бургас

Катастрофа затвори изцяло автомагистрала „Тракия“ край Пловдив в платното в посока към Бурас. Това съобщиха от областната дирекция на МВР.

Причината за образувалата се голяма колона от моторни превозни средства е възникнала катастрофа в района на 122 км, за която са получени поредица сигнали в полицията. Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола, чийто водач е пострадал и се транспортира към болница.

Автомобилите се намират в двете ленти и затова движението изцяло е спряно. На място има служители  на сектор „Пътна полиция“, които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили от двете пътни. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
