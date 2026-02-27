4 неща, които незабавно трябва да изхвърлите от дома си

Забелязали ли сте нещо в пространството си, което не ви се струва съвсем както трябва? Ако е така, това може да се дължи на прекомерно голямо количество декор, който вече не въплъщава личния ви стил – и заема ценно място в дома ви. Може би е време да се разделите с някои от тези предмети.

Въпреки това, отърваването от вещи може да бъде трудно, дори и да сте ги надраснали. Ако имате нужда от малък тласък, за да преоцените декора си, разговаряхме с интериорни дизайнери за предметите, които те обикновено съветват клиентите си да изхвърлят или дарят.

Декоративни мъниста

Спрете, пуснете и проверете най-близката декоративна купа или поднос. Ако имате известните дървени мъниста от Instagram вътре, може би е време да ги добавите към торбата за дарения.

„Най-много ме дразни декоративните молитвени мъниста, разсипани върху рустик купа – моля, спрете това! Тази бохо тенденция определено имаше своя момент и сега е време да продължим напред“, казва Дженифър Джоунс, главен дизайнер в Niche Interiors .

Опитайте естествени камъни и материали с многослойни текстури. Можете също да добавите мраморен възел или купчина винтидж кутийки кибрит в купата си за по-голям визуален интерес.

Малки, нерамкирани лични снимки

Разпръснатото множество нерамкирани снимки добавя усещане за претрупаност в повечето стаи.

Оливия Мартин, интериорен дизайнер в Berberorugs , препоръчва тези сувенири да се изхвърлят или съхраняват другаде, например във фотоалбум или албум. Те често са магнит за прах и може да е трудно да се поддържат чисти.

За хората, които все пак искат значими снимки, помислете за професионално рамкиране на няколко по-големи портрета. След това те могат да бъдат окачени на стена на галерия или входно антре, което ще създаде усещане за по-подреден стил.

Ароматни свещи на всяка повърхност

Свещите са уютни, но наличието им в изобилие може да бъде непосилно във всяко пространство.

„Ще видя ароматни свещи на всяка маса или повърхност, което прави пространството да изглежда претрупано“, казва Джоунс. „Изберете една по-голяма свещ върху купчина книги и приключите.“ За по-пластово ароматно изживяване, комбинирайте гореспоменатата единична свещ с естествени елементи като сушени билки или фин спрей за стая.

Прекомерни дрънкулки

Трапезна маса пред рафт, на който са изложени различни чинии, чаши и декоративни предмети

Наличието на твърде много дрънкулки по рафтовете може да изглежда хаотично и неорганизирано.

„Те често нямат мащаба и пропорциите, за да запълнят ефективно пространството и вместо това привличат погледа ви към бъркотия“, казва Фишер.

ТОВА са признаци, че домът ви е болен – какво можете да направите

Не е нужно да се отървавате от всяка дрънкулка или дреболия, но е идеално да запазите онези, които значат най-много за вас, и да се отървете от останалите. Заменете безпорядъка с по-големи предмети, като например смела ваза, визуално интересна лампа или купчина винтидж книги.