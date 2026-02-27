Спорт:

Стихотворение на деня, 28 февруари, от Пейо Яворов

27 февруари 2026, 18:21 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 28 февруари, от Пейо Яворов

Съдържание:

"Обичам те"

Обичам те – въздушно нежна, в нежна младост,

като на ангела сънят,

и сън си ти вещателен за тиха радост

в нерадостта на моя път,

и първи път за изповед в сърце ридае

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

доброто и грехът,

и ето ден – и ето тъмнина е.

 

Обичам те, защото плуваш в полумрака

на своя неначенат ден,

и мисля аз, че ти си Тя! – че тебе чака

духът, години заблуден,

и в океан мъгла се взирам и страдая,

към тебе устремен,

и ето ме на бездната на края.

 

Обичам те, защото се усмихваш – кротка

пред застрашителна съдба,

и няма кой да чуе в устремена лодка

предупредителна тръба,

и няма да ме спре (защото аз те любя!)

ни укор, ни молба –

и себе и, и тебе да погубя…

Пейо Яворов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
Поезия стихотворение
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес