Стихотворение на деня, 28 февруари, от Пейо Яворов

"Обичам те"Обичам те – въздушно нежна, в нежна младост,като на ангела сънят,и сън си ти вещателен за тиха радоств нерадостта на моя път,и първи път за изповед в сърце ридаедоброто и грехът,и ето ден – и ето тъмнина е. Обичам те, защото плуваш в полумракана своя неначенат ден,и мисля аз, че ти си Тя! – че тебе чакадухът, години заблуден,и в океан мъгла се взирам и страдая,към тебе устремен,и ето ме на бездната на края. Обичам те, защото се усмихваш – кроткапред застрашителна съдба,и няма кой да чуе в устремена лодкапредупредителна тръба,и няма да ме спре (защото аз те любя!)ни укор, ни молба –и себе и, и тебе да погубя…Пейо Яворов

