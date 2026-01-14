Спорт:

Зодиите, които ще преживеят голям триумф във всички дела преди 17 януари

14 януари 2026, 22:59 часа 0 коментара
Зодиите, които ще преживеят голям триумф във всички дела преди 17 януари

В дните преди 17 януари 2026 г. четири зодии ще изпитат прилив на късмет и възможности. В началото на януари, в разгара на сезона на Козирога, мнозина ще почувстват желание да ускорят придвижването към целите, поставени в началото на годината.

Меркурий, движейки се през Козирог, ще бъде в опозиция с Юпитер в Рак, засилвайки потока от информация, идеи, комуникация и междуличностни взаимодействия. Това обаче увеличава и риска от надценяване на собствените възможности, така че е важно да останем реалисти и да се придържаме към фактите.

На 15 и 17 януари Венера, завършвайки престоя си в Козирог, образува хармонични аспекти със Сатурн, Уран и Нептун. Това ще създаде възможност за вдъхновение, реализиране на творчески проекти и укрепване на взаимоотношения и финансови инициативи. На 17 януари планетата на любовта ще премине във Водолей, вдъхновявайки смелост за нестандартни решения и хуманистичен подход. В същия ден Слънцето в Козирог хармонично ще се свърже с Уран в Телец, отваряйки вратата към неочаквани положителни промени. 

Телец

Вашият девети дом на приключенията е активен и може да се изненадате от собственото си желание да разширявате границите си – това е необичайно за вас. С Венера, която сега е в благоприятен съвпад с планетите в единадесетия ви дом на приятелството и първия дом на себепознанието, седмицата обещава да бъде богата на социални и творчески събития. Ако сте планирали романтични моменти или събирания с приятели, сега е моментът да действате. Внезапните промени, благодарение на подравняването на Венера и Слънцето с Уран, ще донесат нови възможности и вдъхновение.

Дева

Меркурий, вашата управляваща планета, във вашия пети дом на себеизразяване, се противопоставя на овластяващия Юпитер във вашия единадесети дом на дългосрочните цели, правейки ви енергични, креативни и комуникативни. Тази енергия ще ви помогне успешно да завършите работни проекти, да обмените идеи с близки или да изследвате нови подходи в екипната работа. Хармоничните аспекти между Венера и Сатурн и Нептун ще открият възможности за укрепване на взаимоотношенията и ще внесат романтични или творчески нотки в ежедневието ви. Бъдете отворени за неочаквани предложения и спонтанни възможности. 

Козирог

От средата на декември енергията ви нараства и сега е особено силна благодарение на многото планети в първия ви дом. Чувствате се уверени, комфортно във всяка ситуация и искате да бъдете възможно най-автентични. Опозицията на Меркурий към Юпитер в седмия ви дом на партньорствата стимулира сътрудничеството с близки, приятели и колеги, носейки ентусиазъм и нови идеи. Хармоничните аспекти между Венера и Сатурн, Нептун и Уран предлагат възможност за значителни пробиви в личния и професионалния ви живот, укрепване на връзките и създаване на положителна промяна.

Риби

Сезонът на Козирог активира вашия единадесети дом на приятелството и комуникацията, засилвайки вашия творчески и съвместен потенциал. Венера, в хармония с Нептун и Сатурн във вашия първи дом на себепознанието, отваря възможности за дългосрочни проекти и партньорства. Благоприятен тригон на Венера към Уран във вашия трети дом на комуникацията ще създаде импулс в диалог с приятели или колеги. Промените ще бъдат донесени от прехода на Венера в вашия дванадесети дом на духовността до края на седмицата, помагайки ви да възстановите вътрешния баланс и да намерите време за грижа за себе си.

Таня Станоева
