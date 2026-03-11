Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Иран минира Ормузкия проток

11 март 2026, 0:12 часа 196 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран предприема стъпки за разполагане на мини по морския маршрут в Ормузкия проток. За това алармират американските разузнавателни служби. Протокът на Ормуз е фактически затворен за почти всички кораби, с изключение на тези, свързани с Иран, докато конфликтът на Близкия изток навлиза в своята втора седмица. Не са забелязани кораби, влизащи в Персийския залив през изминалите 24 часа, а само няколко – предимно свързани с Иран – са успели да излязат, предава агенция Bloomberg. Според информацията, много търговски съдове остават блокирани от двете страни поради заплахи от ирански ракети и дронове.

