Заради Иран: Украйна е изправена пред недостиг на ракети „Пейтриът“

Украйна може да се сблъска с недостиг на системи за противовъздушна отбрана, тъй като войната между САЩ и Иран изчерпва световните запаси от ракети Patriot, съобщава Bloomberg. Според анализ на журналисти, Иран е изстрелял над 2100 бойни дрона и най-малко 688 балистични ракети от началото на войната. Това накара САЩ и техните съюзници да изстрелят над 1000 прехващачи PAC-3, което доведе до глобален недостиг на доставки и засили опасенията относно това колко бързо могат да бъдат заменени.

Същевременно за украинския президент Володимир Зеленски това означава, че съюзниците на страната му, включително Съединените щати, могат да упражняват по-строг контрол върху своите ракети. Според него Киев е получил общо 600 ракети PAC-3, откакто Русия нахлу в страната му преди четири години. Това е по-малко от броя на ракетите, изстреляни в региона на Персийския залив през последните 11 дни.

Добре известно е, че Украйна използва своите системи Patriot предимно за сваляне на руски балистични и крилати ракети, по-специално „Кинжал“ и „Циркон“. Затова Киев беше изненадан да научи, че страните от Персийския залив използват PAC-3 за сваляне на евтини дронове. „Системите „Патриот“ са приоритет за нас“, заяви Зеленски. Той подчерта важността на попълването на запасите от ракети за съществуващите системи, като изтъкна, че „дори не мечтае“ да се сдобие с нови пускови установки Patriot.

Междувременно някои западни представители съобщиха, че отбранителните оръжия могат да станат още по-оскъдни, ако войната в Близкия изток се проточи. Според източници, запознати със закритата среща на няколко страни от ЕС в Брюксел, континентът вече е използвал запасите си в подкрепа на Украйна.

В същото време Зеленски многократно е обявявал отварянето на контролиран износ на оръжие, за да попълни държавния бюджет, без да изчерпва военния потенциал на страната. Skyfall, който е един от най-големите производители на дронове в Украйна, е получил няколко запитвания от страни от Близкия изток за закупуване на нейните безпилотни летателни апарати. Компанията заяви, че е готова незабавно да изпрати от 5000 до 10 000 бройки и да произведе останалото необходимо количество в рамките на следващите три месеца, след като правителството разреши.

„Киев има възможността да превърне трудно спечеления си опит в противодействието на атаки с дронове тип „Шахед“ в експортни продажби в близко бъдеще. Тези печалби обаче вероятно ще бъдат частично компенсирани и евентуално компенсирани от по-интензивната конкуренция за оскъдните американски противовъздушни прехващачи и други боеприпаси, които Украйна все още не може да замени в достатъчни количества“, пише в доклад анализаторът на Bloomberg Economics Алекс Кокчаров.

Преди това „Шпигел“ съобщи, че Германия е сглобила партида ракети Patriot за Украйна. Според журналисти обаче доставените ракети няма да подобрят съществено ситуацията, тъй като Украйна ще има достатъчно само за най-много две седмици. Германия ще достави на Украйна и допълнителни зенитни оръжия, като например ПЗРК, управляеми ракети AIM-9 и IRIS-T, както и комплекти резервни части за Patriot и IRIS-T.

Същевременно Институтът за изследване на войната съобщи, че Русия е променила тактиката си на удари, за да изчерпи запасите от ракети Patriot на Украйна. По този начин врагът се опитва да се възползва от продължаващия обществен дебат за намаляване на запасите от ракети-прехващачи PAC-3 за системата Patriot в Украйна.

